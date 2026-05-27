Zbavit se starých pneumatik je jednoduché, vezmou je skoro na každém rohu

Jen co se trochu oteplilo, většina z nás vyráží do přírody. Za odpočinkem, ale třeba i za sportem. Jenomže jsou mezi námi tací, a zjevně jich není málo, kteří jdou do přírody proto, aby se zbavili odpadu. Nemusíte kvůli tomu chodit nikam daleko do lesů. Ono se stačí rozhlédnout do polí a příkopů kolem silnic. Především v místech, kde jezdí hodně kamionů, najdete podél tras pytle s odpadky, zbytky a tašky z fast foodů – a také staré pneumatiky.
Zatímco běžný odpad můžete odložit do popelnice, případně do koše na odpadky, pneumatiky do popelnic nepatří. „Vyhazovat staré pneumatiky a autobaterie do směsného komunálního odpadu, nebo dokonce do přírody je nejen protizákonné a velice nezodpovědné, ale hlavně zbytečné. Výrobci autobaterií a pneumatik mají totiž ze zákona povinnost vybírat je od lidí zpět. Není pro to potřeba udělat nic víc, než je odvézt na jedno z tisíců míst po celé republice, která najdete v každé větší obci,“ vysvětluje pro magazín Auto-mania například automobilka Hyundai.
Kam s nimi?
Pojďme se tedy podívat na to, co vlastně tedy dělat se starými pneumatikami. Vlastně je to velmi jednoduché, a navíc je to zdarma. Ale pozor, následující rady se týkají koncových uživatelů pneumatik, ne pneuservisů. Ojeté pneumatiky můžete odevzdat ke zpětnému odběru na 4 000 odběrných míst po celém Česku.
Jsou téměř na každém rohu, nejčastěji jde o samotné pneuservisy. Proto je nejlepší ojeté pneumatiky na konci životnosti nechat v pneuservisu přímo při přezouvání. Pneumatiky také můžete jednoduše zavézt do nejbližšího odběrného místa. Nemusíte se objednávat ani nic platit. Stačí pneumatiky prostě na místě předat. Vůbec přitom nezáleží na tom, kde bydlíte.
Zpětný odběr je financován z recyklačních poplatků, které tvoří část ceny pneumatiky už při jejím nákupu. Pamatujte, že odevzdávat pneumatiky je potřeba průběžně, nejlépe ihned po přezutí na nové pneumatiky. Pokud byste odevzdávali víc kusů na jednom sběrném místě, mohou vás z důvodu naplněné kapacity odmítnout. Seznam odběrných míst najdete zde.
A co dělat, když vás sběrné místo odmítne? „Pokud sběrné místo odmítlo převzít pneumatiky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@eltma.cz. Uveďte, prosím, o jaké sběrné místo se jedná a stručně popište situaci. Posléze sběrné místo kontaktujeme a zjišťuje, z jakého důvodu pneumatiky odmítli převzít. Na vyjádření má sběrné místo 10 dní, po tuto dobu je dočasně zablokováno. V případě, že se situace opakuje, můžeme uplatnit smluvní pokutu nebo se sběrným místem vypovědět smlouvu. Vy mezitím můžete odevzdat pneumatiky na jakémkoli jiném sběrném místě,“ vysvětluje společnost Eltma, která v Česku zpětný odběr pneumatik zaštiťuje.
Následuje recyklace
Pneumatiky jsou vyrobené tak, aby vydržely desetitisíce kilometrů za každého počasí. Tato jejich odolnost ale znamená, že se samy jen tak nerozloží. Obsahují různé škodlivé látky a těžké kovy, které mohou způsobit znečištění půdy, vody a vzduchu, pokud se nevhodně likvidují. Když pneumatiky necháme ležet ladem nebo je vyhodíme do přírody, snadno se stanou terčem požáru. To je nejen nebezpečné, ale také se do ovzduší uvolňují toxické látky.
Odevzdáním pneumatik ke zpětnému odběru zajistíte, že budou recyklovány nebo zlikvidovány podle daných směrnic. Recyklací pneumatik umožníte jejich opětovné využití, a tím šetříte planetu. Z recyklovaných pneumatik se dají vyrobit nové produkty, jako jsou gumové dlaždice, podložky, izolační materiály, protihlukové stěny nebo asfaltové směsi pro silnice. Tím se snižuje ekologická zátěž a přispívá to ke snižování odpadu a ochraně životního prostředí. Recyklace pneumatik je tedy odpovědným způsobem, jak se vypořádat se specifickým druhem odpadu a zachovat zdroje pro budoucí generace.