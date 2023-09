Pět let bezzubého zákona. Fabia stočená o 760 tisíc kilometrů, bez postihu

Průměrná ojetina skoro za tři sta tisíc STATISTIKA Podíl ojetých aut se stočeným tachometrem na českých silnicích vzrostl od roku 2021 o dva procentní body na 35 procent. Důvodem je rostoucí cena ojetin. Přibližně 19 procent aut bylo podvodně omlazeno a šest procent mělo za sebou totální havárii. Vyplývá to z informací společnosti Cebia. Loni se podle propočtů Cebie v tuzemsku prodalo 661 tisíc ojetých vozů, z toho 55 procent mělo původ v zahraničí. Průměrná cena ojetin se za posledních pět let do letošního prvního pololetí zvýšila o 94 000 na 296 000 korun. V evropském srovnání je co do podílu aut se stočeným tachometrem Česko na devátém místě. Vede Ukrajina se 42 procenty, druhé je Bulharsko se 40 procenty a Rumunsko s podílem 39 procent. Naopak ve Francii nebo v Německu se podíl vozů se stočeným tachometrem pohybuje okolo 18 procent. Průměrná cena ojetin je z okolních zemí nejvyšší v Německu, kde je 411 000 korun, což souvisí s nižším průměrným věkem prodávaných vozů z druhé ruky, který dosahuje 6,5 roku. Naopak v Polsku je cena ojetin v průměru jen 214 000 korun, ale průměrný věk dosahuje 11,5 roku.