První jízda s frajerem pro polňačková dobrodružství: SsangYong Torres v akci

A svou emisní bilanci dorovná norskými prodeji elektrických modelů, kde si nákupy zadotují z kšeftů s ropou.

Ale to jsme odbočili, zpátky na cestu.

Mladé asijské značky, mezi něž lze SsangYong počítat, občas jdou na věc jednodušeji a přímočařeji než tradiční výrobci, kteří se tak vehementně snaží znovu vynalézt kolo, až je z toho křeč.

Korejci se tedy nerozpakují přijít s prvoplánovitým designem – někomu může přijít trochu hračkovitý. Komiksové tvary a proporce ale nikoho neurazí a každopádně zaujmou. A zrovna proporce má Torres vybalancované skvěle.

Snad jen dolů popuštěná koncová světla dávají zádi těžkopádnost, stačilo by je dát o pár centimetrů výš a vyznění by bylo svěžejší.

Pravda, někomu těch prolisů, křivek a ozdob může přijít trochu víc. Torres je díky nim každopádně nepřehlédnutelný. Drsňácký.

Dobrodružného ducha mohou podpořit uzamykatelné boxy, které zvenku uchytíte nahoru na tlusté zadní sloupky. Při premiéře v Koreji se s nimi Torres chlubil, tak snad dorazí i do Evropy.

Chytré prahy

Kabina je hezky velká, už protahovaná silueta naznačuje, že v podélném směru bude místa spousta. Zadní sedáky jsou tak akorát vysoko, aby se tam dobře nastupovalo a hlavně vystupovalo. Na to konstruktéři mysleli při návrhu skeletu karoserie – všimněte si, jak jsou extra vykrojené prahy, abyste je nemuseli dodaleka překračovat.

Víko kufru se otevírá klasicky nahoru, i když klika napravo by naznačovala, že to půjde do strany. K víku máme ještě výhradu – je na něm panel, který evokuje kryt rezervy, kterou vozívají na zadních dveřích drsňácké offroady. Tady je ale jen naoko a neskrývá ani žádnou pašeráckou schránku nebo jinou vtipnou vychytávku. Stejně spíš „naoko“ jsou úchyty na kapotě. Velká stylizovaná oka tam vybízejí gumicukem něco přichytit, ale asi to moc nepůjde, a když za ně vezmete, trochu povrzávají.

Vůbec celý ten prďácký design je chvílemi přece jen trochu nedomyšlený – přední světla nemají kryt, takže budete jejich členité záhyby asi čistit zubním kartáčkem.

Kufr je obrovitý, sedm set litrů udávaného objemu (lze zvětšit až na 1 662 litrů) je dobře přístupných, ale mohl by dostat trochu méně aušusově působící roletku.

Jihokorejská značka zvolila jméno ze španělštiny, které znamená věž. Odkazuje ale také na národní park Torres del Paine na jihu Chile.

Samotná kabina je skvěle odhlučněná. A šlechtily i detaily – okna se stahují a vytahují potichu a zaklapnutí dveří při zavírání je jako u tlustého mercedesu.

Líbí se černá stropnice, dobrý výhled ven a hezká přístrojovka – displej nahrazující budíky je hluboko zapuštěný do konzoly přístrojovky, dobře na něj vidíte skrz volant. Vypadá to fajnově a propracovaně, na rozdíl od volně stojících tabletů, které se dnes šíří světem aut. Tablet infotaintmentu je hned vedle a je to klasika SsangYongu: nepošle vás do kolen grafikou ani množstvím funkcí, ale funguje! Menu je přehledné, ovládání jednoduché, celé to pracuje rychle, dobrá jsou mechanická tlačítka základních funkcí po stranách.

Dole je další dotykáč, tentokrát vzduchotechniky. Grafiku má pohlednou a přehlednou, když něco nastavujete, propisuje se ovládání i na horní tablet, takže se některé prvky dublují. Nám spíš vadilo, že to nejde ovládat poslepu – jako žádný dotykáč.

Super je středový panel se spoustou přihrádek a odkládacích ploch.

SUVerénní

Benzinová patnáctistovka pod kapotou jede tak, jak od stošedesátikoňového motoru čekáte. Řeklo by se tak akorát. Torres je přece jen kus auta – váží od 1 400 – 1 600 kg, takže když chcete svižný start a čipernější zrychlení, musí se motor vytočit, a to už je slyšet. Slibovaná kombinovaná spotřeba mezi osmi a devíti litry benzinu je o dost vyšší, než kolik udává konkurence, ale u Torrese je reálná. S lehkou nohou na okresce se do sedmi, sedmi a půl vejdete.

Přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,5 l s výkonem 120 kW (163 koní) a 280 Nm pohání přední kola. Za příplatek je čtyřkolka a šestistupňový automat od Aisinu, který je trochu cukavý při manévrování v malých rychlostech.

Jízdně je Torres SUVerénní. To znamená jistotu, bez vášně. V oblouku se nakloní, ale nehoupe se. Podvozek je tak akorát tuhý, ladiči zvolili dobrou kombinaci tlumičů pružin a pneumatik, takže na dírách elasticky tlumí, bez ran a lomozu.

Působí lehkonoze, i když to žádný střízlík není. Na délku má 4,7 metru, rozvor je 268 cm a může mít až dvacetipalcové ráfky. Světlá výška podvozku 195 mm naznačuje, že to na dobrodružné adventury mimo bezpečí silnice moc nebude.

Při první krátké seznamovačce napříč Čechami se mi nepodařilo vypnout udržovač v jízdním pruhu, který se s řidičem přetahuje o volant (na tlačítko nereagoval), což je asi jediná výtka k jízdě.

Zajímavá nabídka

Torres je sportovně užitkové vozidlo v nejkrystaličtějším smyslu – umí mít pohon všech kol, vypadá sportovně, pokud za sport považujete trekkingové túry, a je praktický.

K tomu tradičně na dnešní poměry dumpingové ceny SsangYongů. Český ceník se Torres dozví tento týden. V Polsku je k mání s manuálem v přepočtu od 760 tisíc korun. Pro srovnání: stejně dlouhá Škoda Kodiaq, která se letos dočká nástupce, startuje nyní o tři sta tisíc výš, s cenovkou 1 069 900 korun má 150koňovou jedna-pětku spárovanou se sedmistupňovým automatem.