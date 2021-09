Srovnávací test: Oplastovaná kombi jsou lepší než SUV

Podle současné módy SUV to vypadá, jako by všichni toužili po oplácaných pseudodžípech, které vypadají chlapácky a bezpečně, i když mívají velmi často jen pohon přední nápravy. Proč ale vůbec chtít něco, co vypadá jako zmenšenina hummeru, když si s tím troufnete leda tak na polní cestu? Není už lepší zauvažovat o lehce zvýšeném kombíku, ozvláštněném ochrannými plasty a stylovými doplňky?