Na polygonu se naparovaly chlouby českých garáží. Přijely bugattky i klasika

Je jedno, stojí-li vám v garáži třeba jen výkonnější verze jinak obyčejného sériového vozu, nebo v ní opečováváte rudý vůz se vzpínajícím se koněm ve znaku, akce magazínu ProDriver je otevřena všem bez ohledu na značku.

Letošní jarní setkání s rekordní účastí je toho více než důkazem. Nejenže na část letiště, která slouží k výuce bezpečné jízdy, dorazilo více než 1 600 vozů (včetně návštěvnických), ale kromě ryzích supersportů včetně Bugatti Veyron a Chiron byly k vidění třeba i letité, na první pohled sériové vozy, které však v některých případech pod kapotou skrývaly velké překvapení.

Jedním z nich byla Škoda Rapid z 80. let minulého století osazená upraveným motorem z první generace fabie, dalším takovým pak britský automobilový kolibřík proslavený potrhlým chlápkem s plyšovým medvídkem, Mr. Beanem. Pod kapotou tmavého miníka ševelil sice originální motor, ale převrtaný na větší objem a dále upravený po vzoru ostrovních cupových speciálů. A že uměl toto lehké autíčko s geniálně prostorným interiérem, kam nemá problém se nasoukat ani člověk s výškou okolo dvou metrů, slušně rozpohybovat.

Všichni účastníci, tedy i ti, kteří se přijeli jen pokochat perlami českých garáží se stovkami koní pod kapotou, se totiž mohli postavit na start sprintů. Přítomní tak byli svědky boje „kdo s koho“ nejen například mezi vozy Lamborghini Huracán Performante a Huracán STO (Super Trofeo Omologata), ale třeba i dvou letitých motocyklů značky Jawa.

Velmi čiperným účastníkem sprintů byla i Alfa Romeo 146, tedy model z konce 90. let minulého století. Pod její kapotou se skrývá šestnáctiventilový turbem dopovaný dvoulitr o výkonu 375 koní. Nebylo tak nikterak neobvyklé, že konce sprintovací dráhy dosáhl dříve vůz, do kterého by to před tím málokdo řekl. Někdy díky rychlejší reakcí řidiče na odmávnutí startu, jindy právě díky pod kapotou se skrývajícímu překvapení v podobě upravené pohonné jednotky.

Návštěvníci bez ohledu na značku vozu a počet koní pod kapotou mohli vyzkoušet i záludnost mokré vozovky na zdejších kluzných drahách s vodními závlahami. Další takovou možnost budou mít v půlce letních prázdnin, kdy by se na stejném místě měl uskutečnit letní sraz sportovních vozů s poměrně netradičním názvem.

Ten má totiž původ v někdejších setkáních majitelů sportovních vozů na parkovišti u vysílače Cukrák, při nichž využívali nabídku zdejšího občerstvení a tácky s párky a klobásami následně před zraky jiných řidičů bez ostychu odkládali na své milionové povozy. Narůstající počet účastníků tohoto komorního setkání pak vyústil právě v myšlenku uspořádat větší sraz. Název tak odkazuje na jeho prapůvod.

Sportovními a luxusními vozy se bude možné i letos pokochat také na sklonku letních prázdnin, kdy se v parku jihočeského zámku Blatná uskuteční další ročník tradiční automobilové přehlídky Concorso Castle Blatná. Oproti loňskému ročníku, na kterém se v akci předvedl také dálniční přízrak v podání nepolapitelné formule, se ten letošní poprvé protáhne na dva dny. Pátek 1. září bude koncipován jako aukční den výhradně pro zvané, v sobotu pak bude akce otevřena tradičně široké veřejnosti.