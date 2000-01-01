„Luftgekühlt“, zvukomalebné německé slovo, ze kterého bez zašmodrchání jazyka nevyváznete, znamená „vzduchem chlazené“. Tatrováci, porschisté a majitelé Nissanů Leaf to znají. Ti první a třetí na vzduchem chlazené motory a baterie vzpomínají se smíšenými pocity, poršisté na „vzducháče“ ale přísahají.
Luftgekühlt je série jejich srazů, ten nejčerstvější se konal v srdci Tokia, kde veteránská porsche zapózovala na uzavřeném dálničním průtahu městem.
Sraz porschí se vzduchem chlazenými motory na uzavřené dálnici v Tokiu
Přibližně dvoukilometrová Tokijská dálnice – lépe známá jako linka KK – byla částečně otevřena v roce 1959 a dokončena v roce 1966 po 13 letech výstavby. Byla po více než šest desetiletí ústřední dopravní tepnou mezi Kjóbaši a Šimbaši. Tokijská silniční síť se však mění a doprava stále více mizí pod zemí. Linka KK byla vyřazena z provozu v roce 2025. Její další role již byla definována: jako veřejný zelený prostor vdechne nový život srdci metropole.
Tým Luftgekühlt si toto místo vyhlédl pro další setkání ikonických poršáků se vzduchem chlazenými motory. „Když jsem tady závodil, vždycky jsem si přidal jeden nebo dva dny navíc na prozkoumání potenciálních lokalit,“ říká Patrick Long, zakladatel Luftgekühlt a bývalý tovární jezdec Porsche. „Takže tato jednání probíhají už více než deset let, společně s naším místním partnerem Koheyem Takadou.“ V roce 2026 se tedy konečně podařilo akci svolat.
„Celé generace se po této vyvýšené silnici mnohokrát projely,“ dodává Jeff Zwart, kreativní ředitel Luftgekühlt. „Pro mnoho místních obyvatel bylo něco velmi zvláštního být tady pěšky – a oslavovat svět vzduchem chlazených Porsche.“
K vidění byly některé z nejvzácnějších exponátů z historie Porsche, jak těch silničních, tak závodních, včetně legendárních prototypů japonských týmů, které slavily úspěchy na národní i mezinárodní úrovni.
Celkem se na legendární linku KK Line, kde bylo představeno více než 220 vozidel, dostavilo přibližně 11 600 návštěvníků. „Nejde o nejlepší nebo nejexkluzivnější vozy, ale o spojení pro společnou vášeň,“ zdůrazňuje Long. „Chceme vyprávět příběhy scény vzduchem chlazených vozů – trochu od všeho.“
Pro spoluzakladatele Patricka Longa a Howieho Idelsona vznikl Luftgekühlt jako nápad s jasným posláním: zpřístupnit historii vzduchem chlazených Porsche širšímu publiku. A přiblížit fascinaci éry vzduchem chlazených vozů nejen skalním znalcům, ale i zvědavým nováčkům.
Co začalo s relativně skromnými začátky v jižní Kalifornii, se rychle rozrůstalo. Luftgekühlt brzy předváděl stovky vozidel a přitahoval tisíce návštěvníků z celého světa.
