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Liazky měly mejdan. Slavné české náklaďáky znali na Dakaru, Kubě i v KLDR

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  14:46
Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se o víkendu sjela nákladní auta značky Liaz. Podívejte se na parádní kousky, které na sraz dorazily. Samostatný podnik Liaz v Mnichově Hradišti vznikl v roce 1953. V nejproduktivnějších letech zaměstnával kolem 2 500 lidí a denně vyrobil zhruba 45 nákladních aut.

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10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Liaz
10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Liaz
10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Liaz
10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Liaz
10. ročník srazu majitelů nákladních automobilů Škoda a Liaz
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