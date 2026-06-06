Tahače, autojeřáby, autobagry, sklápěčky, míchačky, vrtačky, valníky, požární cisterny a žebříky, skříňové nebo komunální nástavby, též autobusy nebo traktory a další zajímavé veteránské harampádí, které bylo k vidění na srazu historických nákladních automobilů ve středočeské Chotouni.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Už osmnáctý ročník srazu pořádaném Tatra historik klubem ČR přivítal na 80 strojů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Akce se koná tradičně na zemědělské usedlosti blízko Kolína zvané Baníkovo Království. Nesmí chybět ani pózování v nedaleké pískovně v Chotouni.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Setkání pořádáme nejenom pro majitele všech možných modifikací užitkových automobilů Tatra, ale zároveň majitele ostatních užitkových automobilů provozovaných na československém území, v jejichž technickém průkazu byl zapsán rok výroby nejvýše 1980,“ upozornili organizátoři akce konané o prvním červnovém víkendu. „Velikost ani hmotnost není omezena, avšak důležitá je historická původnost vozu i nástavby.“
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tatra 138 S3, legendární československý nákladní automobil vyráběný v letech 1959 až 1972. Vozidlo je vybaveno vzduchem chlazeným vidlicovým osmiválcovým motorem o objemu 11 762 \(cm^{3}\) a výkonu 132,5 kW.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Soutěžní speciál LIAZ 111.154, který se účastnil Rallye Paříž - Dakar v roce 1988
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
historické hasičské cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP, známé také pod přezdívkou „Mates“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Soutěžní speciál LIAZ 111.154, který se účastnil Rallye Paříž - Dakar v roce 1988
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tři nákladní vozy Tatra 813, československý těžký terénní automobil vyráběný v letech 1967 až 1982 je známý pod přezdívkou „Kolos“ a v nejznámější verzi disponuje pohonem všech osmi kol (8×8). Tento model byl často používán armádou jako tahač těžkých přívěsů nebo nosič speciálních nástaveb.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tatra 805, často přezdívaný „Kačena“, vyráběný v letech 1952 až 1960 primárně pro potřeby československé armády. Verze se skříňovou nástavbou sloužila například jako radiovůz nebo sanitka. Vůz je poháněn vzduchem chlazeným benzínovým osmiválcem o objemu 2,5 litru
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Účastníci XVIII. srazu historických nákladních automobilů zavítali tradičně do pískovny v Chotouni
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz