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Tatrovácké legendy pózovaly v pískovně, dorazil Kolos, Mates i Kačena
Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag
Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...
Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord
Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...
Tatrovácké legendy pózovaly v pískovně, dorazil Kolos, Mates i Kačena
Tahače, autojeřáby, autobagry, sklápěčky, míchačky, vrtačky, valníky, požární cisterny a žebříky, skříňové nebo komunální nástavby, též autobusy nebo traktory a další zajímavé veteránské harampádí,...
Poklady nocovaly u Sherwoodu. Na 1000 mil Československem je vyslal prezident
Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od...
Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku
V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...
Americký frajer v Evropě. Dodge Charger má benzin i elektro
Nadupaný americký muscle car jede do Evropy, poprvé oficiálně. Koncern Stellantis nabídne Dodge Charger na Starém kontinentu v elektrickém i benzínovém provedení. V Evropě jsou nyní otevřeny...
Oranžový oldschool fetiš. Proč se do crashtestů nosí škrpály za desítky tisíc?
Když se podíváte na záběry z nárazových testů moderních aut, všimnete si jednoho bizarního módního výstřelku – klasických polobotek v křiklavě oranžové barvě. Ty byly kdysi v původním zbarvení...
Tatrovácké legendy pózovaly v pískovně, dorazil Kolos, Mates i Kačena
Tahače, autojeřáby, autobagry, sklápěčky, míchačky, vrtačky, valníky, požární cisterny a žebříky, skříňové nebo komunální nástavby, též autobusy nebo traktory a další zajímavé veteránské harampádí,...
Jedete autem na letní dovolenou? Máme přehled předpisů pro řidiče
Každé léto vyrazí miliony Čechů autem za hranice. Aby cesta tam i zpět proběhla bezpečně, nestačí jen nastartovat a jet — připravené auto, platné doklady, povinná výbava, pojištění a znalost pravidel...
Obr od Volva zamrká na pozdrav. Potěší hlavně digitální domorodce
Obří volvo chce být ztělesněním švédského konceptu přiměřeného života a chování lagom na čtyřech kolech. Sedmimístné SUV EX90 kombinuje minimalistický design skandinávského obýváku se superpočítačem...
Od rádií k ikonickým motorkám. Ducati slaví sto let
Ducati patří k nejikoničtějším značkám nejen mezi motocykly, ale vlastně ve všech odvětvích. Stejně jako u mnoha dalších značek nebyla cesta k motocyklům naprosto přímočará. Značku založili tři...
Poklady nocovaly u Sherwoodu. Na 1000 mil Československem je vyslal prezident
Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od...
Chyby při převozu dětí vidí metodička už před školkou. A nejsou výjimkou
Cestování autem s dětmi je v Česku stále hodně podceňovaná záležitost. Mnoho rodičů, a hlavně prarodičů si myslí, že krátká cesta třeba na nákup nebo pro zmrzlinu se dá zvládnout bez pořádné...
Pokuty pro čumily. Za natáčení cizí nehody je až 10 tisíc
S těmi, kdo natáčejí nehody a zhoršují tak dopravní situaci měli policisté plné ruce práce naposledy před pár dny na D2. Už v minulosti za natáčení nehod padaly pokuty.
Náhradou za chybějící MPV je dodávka. Obří ford je úsporný i s benziňákem
Osm míst k sezení, velký kufr a spotřeba mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. To vše s autem, které má na délku přes pět metrů. Na první pohled nesmysl, ale automobilka Ford s modelem...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag
Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...
Bentley Flying Spur dostal více hybridních koní. Za novými světly má osmiválec
Nový supersedan Bentley Flying Spur působí ještě okázaleji a veze ještě více výkonu. Obklady jsou dřevěné a audio uspokojí i virtuozy. Na přání může dostat laděný výfuk. Prezentace pro několik...