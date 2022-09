Desítky vozů s podvozky proklatě nízko zaplnily centrum Kladna

Sama lokalita dává tušit, že nejde o klasický tuningový sraz. Akce se kvůli omezené kapacitě výstavní plochy před kladenským kostelem Nanebevzetí Panny Marie mohou zúčastnit pouze vozy, které prošly výběrovým sítem.

„Kritéria pro přijetí jsou široká,“ podotkli hlavní pořadatelé srazu, kladenští patrioti a přátelé Jan Kasík a David Veverka s tím, že nelze každý styl vozu posuzovat stejným metrem. Na akci totiž její návštěvníci mohou vidět nejen vyšperkované nové vozy, ale i letité modely s dobovými úpravami.

„U obou těchto kategorií mohu uvést společná kritéria, jako jsou kvalita zpracování celku, kvalita laku a celkový dojem. V neposlední řadě také hodně záleží na samotných majitelích,“ upřesnil Kasík, který vzpomněl na samotné začátky: „O lokaci i stylu průběhu setkání jsme měli jasno od začátku. Z toho vzešel i název akce: Square Chill (SQRCHL).“

Na této akci se nekoná žádné pálení gum, jízdy bokem (drifty) či z různých koutů neustále znějící vytočené motory do vysokých otáček a „střílející“ výfuky. „Její myšlenkou je asi nějaká pomyslná touha ty lidi spojit a jeden den v roce si společně užít klid a pohodu mezi svými, stejně zapálenými lidmi a jejich stroji,“ přiblížil Kasík atmosféru kladenského setkání.

Za dobu své existence si SQRCHL vybudoval přední pozici nejen na tuzemské scéně, své jméno má i mezi tunery z okolních států.

„Každoročně vítáme účastníky ze Slovenska, Rakouska či Německa,“ uvedla pořadatelská dvojice s tím, že na jeden z minulých ročníků se svým vozem zavítal i tuner z 2 000 kilometrů vzdálené Moskvy. „Letos to měl nejdál pár z Německa, 750 kilometrů,“ dodal Kasík.

Limit pro letošní devátý ročník činil 150 vystavených vozů, na hlavní kladenské náměstí se však nakonec vtěsnalo na 190 strojů. Není totiž výjimkou, kdy k registračnímu stanu dorazí i vozy, které neprošly pořadatelským sítem, tedy povinnou registrací. Pořadatelé však nemají to srdce je odmítnout. Tedy pokud splňují určité podmínky výjimečnosti oproti běžné automobilové šedi.

Možná i to je jeden z bodů, na kterém pořadatelé kladenského setkání příznivců tuningu do budoucna zapracují. Plány již mají, vždy je podle nich co zlepšovat. A to i z důvodu, že příští rok je čeká jubilejní 10. ročník.