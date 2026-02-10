Uložení dokladů a registračních značek je častou praxí u vozidel provozovaných sezonně nebo třeba takových, co procházejí náročnější a tedy i časově delší opravou, případně to jsou vozidla se sběratelskou hodnotou. Jde tedy o vozidla, která se v současnosti neprovozují a pokud mají doklady a registrační značky v depozitu, není třeba za ně platit povinné ručení.
Bohužel, i v případech kdy máte vozidlo odstavené na soukromém pozemku či ve vlastní garáži a na veřejnou komunikaci se nepodívá, máte povinnost platit Pojištění odpovědnosti z provozu tzv. povinné ručení – zde šel zákonodárce evidentně na ruku pojišťovnám. Pokud v takovém případě platit nebudete, dostanete od České kanceláře pojistitelů tučnou pokutu. Pokud ovšem chcete vozidlo dočasně vyřadit z provozu uložením dokladů a registračních značek do depozitu a ušetřit si tak nemalou částku za povinné ručení vozidla, s nímž se nejezdí, nesmí zůstat stát na veřejné komunikaci – musíte jej mít na soukromém pozemku.
Tento způsob úspory je hodně využíván u sezonně provozovaných vozidel, pro něž se nic nezmění, pokud nebudou odstavena více let. Kvůli novele zákona však nastane změna pro vozidla odstavená z provozu více jak 3 roky. Pokud takové vozidlo vlastníte a chcete registrační značky zachovat, zbystřete!
Zákonná úprava platná od 1. 3. 2023 totiž říká: „Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.“
„Z toho vyplývá, že lhůta uplyne dne 1. 3. 2026, po tomto datu bude možno začít skartovat registrační značky a osvědčení o registraci silničního vozidla,“ varuje František Jemelka, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy. Zkrátka, pokud do 1. 3. 2026 o zachování registračních značek nepožádáte, budou skartovány, aby se ušetřilo místo. Týká se to vozidel, jehož registrační značky byly uloženy do depozitu před delší dobou než 3 roky před tímto datem.
Ministerstvo dopravy to ovšem vysvětluje takto: „Úřady budou moci skartovat dlouho uložené značky, k nimž se nikdo nehlásí. Toto opatření, které má za cíl uvolnit přeplněné sklady úřadů, se začne týkat aut vyřazených z provozu před 1. 3. 2023. Vztahuje se na všechny registrační značky, které jsou do depozitů ukládány, a pro které vlastník vozidla vyřazeného z provozu dosud nepožádal o zachování.“
„Celkem k 1. 3. 2023 byly v depozitech uloženy značky pro 580 000 vozidel a roční přírůstky za období 2023-2025 jsou cca 150 000 vozidel vyřazených z provozu. Lze předpokládat, že do provozu by se mohla vrátit jen část z nich,“ uvádí ministerstvo dopravy. „K 21. 1. 2026 bylo na registračních úřadech přijato 16 898 žádostí o zachování staré značky dlouhodobě uložené v depozitu, řidiči tedy o této možnosti vědí a využívají ji.“
Neznamená to ale, že musíte vozidlo vyjmout z depozitu, pokud chcete registrační značky zachovat. Je možné požádat o jejich zachování, to ale není zadarmo. „Zachování registrační značky je spojeno se správním poplatkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 26 písmene r),“ vysvětluje František Jemelka. No a zde se píše, že musíte uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč, což určitě není vysoká částka. „Přesto, za uložení registračních značek do depozitu zaplatíte 250 Kč a k tomu ještě dalších 200 Kč za zachování značek, přitom kdyby stačilo mít vozidlo odstavené na soukromém pozemku bez ukládání značek do depozitu, stát by nemusel řešit přeplněné sklady tabulkami RZ a majitelé by si ušetřily zbytečné výdaje,“ namítá veteránista, který nechce být jmenován.
Zde je na místě ještě dodat, že za přeplněností skladů stojí i fakt, že vozidlo při současné zákonné úpravě nelze v souladu se zákonem třeba rozprodat po dílech a pak jej vyřadit z provozu, přitom právě tato fakticky již zaniklá vozidla depozity plní. Není se čemu divit, majitelům není vždy po chuti, dávat vozidla k ekologické likvidaci zdarma či za minimální, doslova směšnou částku, navíc když vrakoviště díly z těchto vozidel prodávají dál se značným ziskem (přitom převezmou k likvidaci jen vozidlo s podstatnými částmi jako motor atd. které lze dál zpeněžit). Stát se tak sám dostal do úzkých a nyní chce, aby za to platili motoristé.
Pokud tedy máte v depozitu uložené registrační značky, které chcete zachovat, musíte před uplynutím tří let od jejich uložení do depozitu požádat o jejich zachování a zaplatit správní poplatek. Žádost musí být na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva dopravy zde.
