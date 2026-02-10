Státu dochází místo ve skladech SPZ. Značky uložené v depozitu vyhodí

Zejména majitelé veteránů a youngtimerů si velmi cení dobových registračních značek. Pokud je spolu s doklady uloží do depozitu, automaticky očekávají, že je jednoho dne zase vyzvednou – jenže pozor, tady nastává změna!


foto:  Radek Cihla, MAFRA

Uložení dokladů a registračních značek je častou praxí u vozidel provozovaných sezonně nebo třeba takových, co procházejí náročnější a tedy i časově delší opravou, případně to jsou vozidla se sběratelskou hodnotou. Jde tedy o vozidla, která se v současnosti neprovozují a pokud mají doklady a registrační značky v depozitu, není třeba za ně platit povinné ručení.

Nová silniční inspekce se zaměřuje na kamiony a autobusy, osobáky neloví

Bohužel, i v případech kdy máte vozidlo odstavené na soukromém pozemku či ve vlastní garáži a na veřejnou komunikaci se nepodívá, máte povinnost platit Pojištění odpovědnosti z provozu tzv. povinné ručení – zde šel zákonodárce evidentně na ruku pojišťovnám. Pokud v takovém případě platit nebudete, dostanete od České kanceláře pojistitelů tučnou pokutu. Pokud ovšem chcete vozidlo dočasně vyřadit z provozu uložením dokladů a registračních značek do depozitu a ušetřit si tak nemalou částku za povinné ručení vozidla, s nímž se nejezdí, nesmí zůstat stát na veřejné komunikaci – musíte jej mít na soukromém pozemku.

Tento způsob úspory je hodně využíván u sezonně provozovaných vozidel, pro něž se nic nezmění, pokud nebudou odstavena více let. Kvůli novele zákona však nastane změna pro vozidla odstavená z provozu více jak 3 roky. Pokud takové vozidlo vlastníte a chcete registrační značky zachovat, zbystřete!

Zákonná úprava platná od 1. 3. 2023 totiž říká: „Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.“

„Z toho vyplývá, že lhůta uplyne dne 1. 3. 2026, po tomto datu bude možno začít skartovat registrační značky a osvědčení o registraci silničního vozidla,“ varuje František Jemelka, tiskový mluvčí Ministerstva dopravy. Zkrátka, pokud do 1. 3. 2026 o zachování registračních značek nepožádáte, budou skartovány, aby se ušetřilo místo. Týká se to vozidel, jehož registrační značky byly uloženy do depozitu před delší dobou než 3 roky před tímto datem.

Češi vyvinuli systém, který na dálku zastaví auto. Svět žasne, čeká na předpis

Ministerstvo dopravy to ovšem vysvětluje takto: „Úřady budou moci skartovat dlouho uložené značky, k nimž se nikdo nehlásí. Toto opatření, které má za cíl uvolnit přeplněné sklady úřadů, se začne týkat aut vyřazených z provozu před 1. 3. 2023. Vztahuje se na všechny registrační značky, které jsou do depozitů ukládány, a pro které vlastník vozidla vyřazeného z provozu dosud nepožádal o zachování.“

„Celkem k 1. 3. 2023 byly v depozitech uloženy značky pro 580 000 vozidel a roční přírůstky za období 2023-2025 jsou cca 150 000 vozidel vyřazených z provozu. Lze předpokládat, že do provozu by se mohla vrátit jen část z nich,“ uvádí ministerstvo dopravy. „K 21. 1. 2026 bylo na registračních úřadech přijato 16 898 žádostí o zachování staré značky dlouhodobě uložené v depozitu, řidiči tedy o této možnosti vědí a využívají ji.“

Ztracená SPZ je malér. Hlavně nevyjíždějte!

Neznamená to ale, že musíte vozidlo vyjmout z depozitu, pokud chcete registrační značky zachovat. Je možné požádat o jejich zachování, to ale není zadarmo. „Zachování registrační značky je spojeno se správním poplatkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 26 písmene r),“ vysvětluje František Jemelka. No a zde se píše, že musíte uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč, což určitě není vysoká částka. „Přesto, za uložení registračních značek do depozitu zaplatíte 250 Kč a k tomu ještě dalších 200 Kč za zachování značek, přitom kdyby stačilo mít vozidlo odstavené na soukromém pozemku bez ukládání značek do depozitu, stát by nemusel řešit přeplněné sklady tabulkami RZ a majitelé by si ušetřily zbytečné výdaje,“ namítá veteránista, který nechce být jmenován.

Espézetky máte jen půjčené od státu. Upravením či zakrytím riskujete řidičák

Zde je na místě ještě dodat, že za přeplněností skladů stojí i fakt, že vozidlo při současné zákonné úpravě nelze v souladu se zákonem třeba rozprodat po dílech a pak jej vyřadit z provozu, přitom právě tato fakticky již zaniklá vozidla depozity plní. Není se čemu divit, majitelům není vždy po chuti, dávat vozidla k ekologické likvidaci zdarma či za minimální, doslova směšnou částku, navíc když vrakoviště díly z těchto vozidel prodávají dál se značným ziskem (přitom převezmou k likvidaci jen vozidlo s podstatnými částmi jako motor atd. které lze dál zpeněžit). Stát se tak sám dostal do úzkých a nyní chce, aby za to platili motoristé.

Pokud tedy máte v depozitu uložené registrační značky, které chcete zachovat, musíte před uplynutím tří let od jejich uložení do depozitu požádat o jejich zachování a zaplatit správní poplatek. Žádost musí být na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva dopravy zde.

GLOSA: Registrační, či státní poznávací? Exkurz do českého právního bordýlku
