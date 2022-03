Otesánci na kolech: plná nádrž za 280 tisíc, spotřeba 1300 litrů na sto

Ceny paliv hýbou světem. Kolik dá u svého Rolls-Roycu Cullinan za plnou Leoš Mareš? Jak to, že lze nádrž Bugatti Chiron vyjet za 9 minut? Do kterého modelu z 90. let se vejde až 290 litrů benzinu, a jaký automobil má stejnou spotřebu jako Boeing 747? Čtěte o autech, které nechcete živit.