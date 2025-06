Část 1/2

Jezdíme a měříme.

„Jasně, zase se táhne za kamionem, by mu jinak nestačila baterka…,“ je častý komentář na pomaleji jedoucí vozidla se značkou EL. Pokud je to třeba patnáctiletý Citroen C-Zero nebo podobně starý Nissan Leaf, pak to může být docela trefné konstatování – z tehdejších už tak malých akumulátorů již zub času a leckdy velké porce najetých kilometrů přece jen část dojezdu ukously.

Pokud je to ale modernější elektromobil z posledních let, za pomalou jízdou být strach z malého dojezdu určitě nemusí. Kapacity akumulátorů se od té doby zněkolikanásobily, nabíjecí síť je poměrně hustá a nabíjecí rychlosti o poznání vyšší. Řidič spíš zvážil, jak moc snížením rychlosti poníží náklady na cestu a nakolik se to odrazí v čase jízdy.

Jak jsme měřili

Pro náš experiment jsme vybrali úsek dálnice D11 mezi obcí Bříství, která leží jen několik stovek metrů od nájezdu na 18. kilometru, a sjezdem na 68. kilometru u vsi Chýšť. Start i cíl naší cesty byl před kostelem Nalezení sv. Kříže v Bříství, na exitu 68 jsme se pouze otočili. Celý okruh tak měl jen o několik set metrů přes 100 kilometrů – což hodně zvyšuje přehlednost v tabulce výsledků.

Start i cíl ve vesničce Bříství

Jezdili jsme v sobotu ráno, abychom minimalizovali vliv měnící se dopravy. Komplikací tak byl jen dočasný obousměrný provoz ve 4,2 km dlouhém úseku (tedy dohromady 8,4 km) se sníženou rychlostí. Protože v reálném provozu se v Česku v podstatě nepodaří jet konstantní rychlostí 135 km/h, ale čas od času narazíte na zpomalení, případně je v levém pruhu potřeba zpomalit za jinými vozidly, experiment jsme kvůli tomu nerušili.

Spotřebu jsme měřili vyčítáním z řídicí jednotky vozidla pomocí OBD2 portu a aplikace Car Scanner. Hlídali jsme hlavně změny hodnoty „HW Battery energy content“, kterou hlásí řídicí systém akumulátoru a která udává objem energie uložené v akumulátoru. Kontrolně jsme zaznamenávali i změny „State of charge BMS“, tedy změny procentuálního stavu nabití, který hlásí řídicí systém akumulátoru.

Sběr dat z vozidla

Pokusným vozidlem byla Škoda Elroq ve verzi Selection 85 s pohonem zadních kol, kapacitou akumulátoru 82 kWh (77 kWh uživatelsky dostupných, zbytek technický buffer) a s motorem o výkonu 210 kW. Obuty byly letní pneumatiky Hankook Ventus S1evo3 EV o rozměru 235/50 R20 nahuštěné v souladu s pokyny na štítku vozidla.

A co jsme zjistili?