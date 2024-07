Není to málo. Tyto sporťáky s tříválcovými motory vás budou bavit

Pro milovníky sportovních aut byly tříválce svého času takovým třídním nepřítelem. Motory, pomocí kterých zavelely automobilky k downsizingu, si vysloužily spoustu posměchu. Často však neprávem a existují auta, která jsou toho jasným důkazem.

Jistě, staré rčení, že „objem ničím nenahradíš“, platí u sportovních aut v podstatě nadále. Jenže když se tato pravda střetne s dnešní realitou, která vyžaduje maximální snižování emisí, hlídá flotilové průměry a nutí automobilky investovat do elektrifikace i dalších technologií, jsou tříválce často tou jedinou možnou záchranou. A jak některá auta už v minulosti ukázala, není to žádná z nouze ctnost.

Jako příklad může posloužit třeba z nabídky VW už vyřazený model Up GTI. Jasně, toto nebyl ani na poměry Volkswagenu žádný divoký hot-hatch, nicméně svižné autíčko vlastně zajímavým způsobem odkázalo na původní Golf GTI. Přeplňovaný tříválec malého modelu dával výkon 85 kW (116 koní), což bylo víc než původní Golf GTI z roku 1976 (ten měl 110 koní).

Podstatně vybavenější Up přitom udržel hmotnost pod jednou tunou (997 kilogramů), takže se i díky přeplňování může z hlediska dynamiky s někdejším GTI skutečně měřit. Původní svižný Golf uměl i díky hmotnosti asi 810 kilogramů stovku za 9,2 sekundy a maximálka byla 182 km/h, Up GTI zvládne stovku za 8,8 sekundy a jede až 196 km/h.

Určitým etalonem mezi tříválcovými sportovními vozy se stal v nedávné době z nabídky vyřazený Ford Fiesta ST. Ano, můžeme se ptát, jaká by byla Fiesta ST se čtyřválcem, ale odpověď na tuto otázku se nikdy nedozvíme. A můžeme být rádi, že na tuto tříválcovou vůbec došlo, stala se totiž nakonec labutí písní tohoto ikonického modelu. A auto je to skvělé: oproti předchozí šesté generaci, která měla čtyřválcovou šestnáctistovku se 180 koňmi, je to vyladěnější a snad i o něco hravější auto, které je přitom snadno použitelné pro každý den. To ultra tvrdý podvozek šesté generace na běžné poskakování po městě úplně nebyl.

Že mohou být tříválce v opravdu rychlých autech, ukázalo v minulosti i BMW svým modelem i8. Tento plug-in hybridní sportovní vůz sice není a neměl být synonymem ostrého svezení, ale dovedl ukázat potenciál technologie i malých motorů. Stovka za 4,4 sekundy, maximální rychlost omezená elektronicky na 250 km/h, to jsou úctyhodné hodnoty. Stejně jako kombinovaný výkon 266 nebo později 275 kW, kde se přeplňovaný tříválec s objemem 1,5 litru postaral o 170 z nich. V praxi BMW i8 udivuje nejen technologiemi a schopností čistě elektrické jízdy na pár desítek kilometrů, ale třeba i pružným zrychlením.

Toto jsou však tříválce, které už jako nové koupit nejdou. Nicméně v nabídce automobilek několik tříválcových sportovních modelů zůstává. Podívejte se na ně: první a poslední model ze sestavy jsou skutečně překvapivé kousky.