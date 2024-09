USA se brání čínským špionským softwarům v autech, zasáhne i americké značky

Důvodem jsou obavy o národní bezpečnost. „Navrhovaný krok by fakticky znemožnil vstup téměř všech čínských automobilů na americký trh,“ upozornila televize CNBC.

Plánované nařízení by v příštích letech mělo americké a další velké výrobce aut rovněž donutit, aby z vozidel ve Spojených státech odstranili důležitý čínský software a hardware.

Vláda prezidenta Joea Bidena vyjádřila vážné obavy ze shromažďování údajů o amerických řidičích a infrastruktuře čínskými společnostmi prostřednictvím propojených vozidel, ale také z možné manipulace s vozidly připojenými k internetu a navigačním systémů ze zahraničí. Bílý dům už v únoru nařídil potenciální nebezpečí prošetřit.

Zákazy by také zabránily čínským automobilkám testovat samořízené automobily na amerických silnicích. „Čínské technologie ve svých testovacích vozidlech používají i američtí výrobci (autonomní vozidla Waymo společnosti Alphabet ve skutečnosti vyrábí čínský Zeekr, patřící do holdingu Geely),“ upozorňuje magazín Autoweek.

Omezení by se mohly vztahovat i na automobilový software a hardware vyráběný dalšími konkurenty ze zahraničí, včetně Ruska.

Ministryně obchodu Gina Raimondová uvedla, že software vytvořený v zahraničí může být použit ke sledování a že může být ovládán na dálku. To ohrožuje soukromí a bezpečnost Američanů na silnicích. „V extrémní situaci by zahraničí protivník v jeden okamžik mohl odstavit nebo převzít kontrolu nad všemi svými vozidly provozovanými ve Spojených státech, což by způsobilo havárie a zablokování silnic,“ uvedla Raimondová.

Zvažované opatření znamená významnou eskalaci amerických restrikcí na čínská auta, software a komponenty. Raimondová dodala, že do USA se dováží poměrně málo osobních a lehkých nákladních aut čínské výroby, je však potřeba jednat dříve, než budou dodávky aut a komponent z Číny nebo Ruska běžné a rozšířené v americkém automobilovém sektoru.

Téměř všechny novější osobní a nákladní vozy lze považovat za propojené s palubním síťovým hardwarem, který umožňuje přístup k internetu a sdílení dat se zařízeními uvnitř i vně vozu.

Návrh počítá s tím, že by zákaz softwaru vstoupil v platnost v modelovém roce 2027 a zákaz hardwaru v modelovém roce 2030 nebo v lednu 2029. Ministerstvo obchodu nyní dává veřejnosti 30 dní na to, aby se k návrhu vyjádřila, a doufá, že se mu podaří ho dokončit do 20. ledna. Pravidla by se vztahovala na všechna silniční vozidla, netýkala by se zemědělských a důlních vozidel, která se nepoužívají na veřejných komunikacích.

Zákaz zasáhne i americké značky

„Ministerstvo obchodu uvedlo, že toto pravidlo by znamenalo zákaz prodeje všech vozidel vyrobených v Číně, ale umožnilo by čínským výrobcům automobilů žádat o „konkrétní povolení pro výjimky“,“ dodává Autoweek. „V tuto chvíli očekáváme, že každé vozidlo vyrobené v Číně a prodané v USA bude spadat pod zákaz,“ cituje magazín Liz Cannonovou, která vede oddělení informačních a komunikačních technologií ministerstva obchodu. Dodala, že nařízení donutí General Motors a Ford Motor k zastavení prodeje vozidel dovážených z Číny do USA.

„Podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana mají USA dostatek důkazů o tom, že Čína předkládá malware v kritické americké infrastruktuře,“ uvádí Autoweek. „S potenciálně miliony vozidel na silnicích, z nichž každé má životnost 10 až 15 let, se riziko narušení a sabotáže dramaticky zvyšuje,“ řekl Sullivan.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien řekl, že Čína naléhá na Washington, aby respektoval tržní principy a poskytoval čínským společnostem otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační podnikatelské prostředí. „Čína bude pevně chránit svá legitimní práva a zájmy,“ pohrozil.

„Alliance For Automotive Innovation, zastupující velké výrobce automobilů včetně GM, Toyoty, Volkswagenu a Hyundaie, uvedla, že někteří výrobci automobilů mohou požadovat víc času, aby zákazu vyhověly. Aliance uvedla, že existuje velmi málo připojeného hardwaru nebo softwaru vozidel, které se do USA dostávají z Číny. Ale toto pravidlo bude v některých případech vyžadovat, aby výrobci automobilů našli alternativní dodavatele,“ uzavírá Autoweek.