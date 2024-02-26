náhledy
„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus Zellmer. Tím odhalil, co testuje Škodovka na slavném přetěžkém okruhu Nürburgring. Fabii s rudými brzdovými třmeny tam při tréninku vyfotil automobilový paparazzo Stefan Baldauf.
Autor: Stefan Baldauf
Asi se nedá čekat plnohodnotné dvojče VW Polo GTI s jeho dvoulitrem 2,0 litru o výkonu 152 kW. Zellmer prý na otázku, zda bude speciální edice výkonnější než současný 1,5litrový přeplňovaný benzinový motor o výkonu 110 kW/250 Nm v provedení Monte Carlo souhlasně přikývl.
Autor: Stefan Baldauf
Výkonnější verze nejmenší aktuální škodovky v nabídce – s „geny RS“, ale bez označení RS – by měla být představena do konce letošního roku. Současná Škoda Fabia je ve své čtvrté generaci na trhu od roku 2021 a očekává se, že faceliftu se dočká v roce 2026.
Autor: Stefan Baldauf
Baldauf vyfotil prototyp chystané škodovky na německém okruhu Nürburgring s mírnými aerodynamickými vylepšeními a červenými brzdovými třmeny prosvítajícími za loukotěmi zadních kol. Prototyp, který se letos v létě proháněl po okruhu Nürburgring, má vpředu novou lištu na spodní hraně nárazníku, spojler na víku kufru pak prodlužuje střechu. Na okruhu byly k vidění dokonce dva prototypy chystané přiostřené fabie. Oba na velkých, pravděpodobně osmnáctipalcových kolech z nabídky provedení Monte Carlo.
Autor: Stefan Baldauf
V roce 2025 oslaví Škoda 130 let od založení svého předchůdce, firmy Laurin & Klement, která se v roce 1895 zabývala výrobou jízdních kol. Přiostřenou fabii si tak nadělí k narozeninám.
Autor: Stefan Baldauf
Australský magazín Drive připomíná, že španělská divize automobilky nedávno uvedla na trh speciální edici vozu Fabia Rally2 se sníženým podvozkem, unikátními 17palcovými koly, prodlouženým zadním spoilerem a softwarovým nastavením výkonu 140 kW/290 Nm pro motor o objemu 1,5 litru, které vyvinula německá tuningová firma Abt Sportsline.
Autor: Stefan Baldauf
Poslední Fabii RS, jejíž výroba byla ukončena v roce 2014, poháněla 1,4litrový přeplňovaný čtyřválcový benzinový motor s turbodmychadlem a kompresorem o výkonu 132 kW/250 Nm.
Autor: Stefan Baldauf
Fabie dnes startuje na ceně 420 tisíc Kč s litrovým atmosferickým tříválcem, čtyřválec 1,5 stojí od 560 tisíc, verze Monte Carlo s tímto motorem stojí 610 tisíc Kč.
Autor: Stefan Baldauf
Na otázku, zda Škoda plánuje kromě limitované edice Fabia další nové modely RS se spalovacími motory kromě těch odvozených z elektromobilů, Zellmer pro Drive odpověděl: „Počkejte a uvidíte.“
Autor: Stefan Baldauf
Kodiaq RS druhé generace dorazil letos. Vedení společnosti Škoda již dříve nechalo dveře otevřené pro Superb RS, který by se umístil nad dnešní verzí Sportline s výkonem 195 kW/400 Nm. Vzhledem k tomu, že se superb neprodává tak, jak si značka plánovala, se uvidí, jak to s tímto projektem dopadne.
Autor: Stefan Baldauf
Dřívější plány počítaly s ukončením výroby modelu Fabia a dvou o něco větších technicky úzce spřízněných modelů – malého SUV Kamiq a malého hatchbacku Scala – koncem tohoto desetiletí, ale vzhledem k přetrvávající poptávce budou tyto modely modernizovány a ponechány v nabídce, oznámil Zellmer. „Původně jsme plánovali jejich postupné zrušení v letech 2027 a 2028, ale pokračují i po roce 2030,“ řekl šéf značky. „Vydělávají, zákazníci je mají rádi, jsou velmi konkurenceschopné. V těchto autech máme naprosto spolehlivou technologii, takže není důvod je ukončovat,“ cituje Zellmera Drive.
Autor: Stefan Baldauf
První generace vozu Škoda Fabia RS byla v roce 2003 vybavena motorem 1.9 TDI o výkonu 130 koní, zatímco druhá generace, která byla k dispozici v karoserii kombi, byla od roku 2010 vybavena benzínovým motorem 1.4 o výkonu 180 koní.
Autor: Stefan Baldauf
Škoda testuje na slavném okruhu Nürburgring přiostřenou verzi Fabie.
Autor: Stefan Baldauf
Škoda testuje na slavném okruhu Nürburgring přiostřenou verzi Fabie.
Autor: Stefan Baldauf
Škody 200 RS ve společnosti aktuálního rallyového speciálu postaveného za základech Škody Fabia.
Autor: Škoda Auto
Škoda Fabia RS Rally2
Autor: Škoda Auto
Škoda Fabia RS Rally2
Autor: Škoda Auto
Obnoveného ženevského autosalonu se automobilka Škoda neúčastní, přesto je na ženevském výstavišti k vidění její suverénně nejdražší model. Fabia Rally2, globálně nejúspěšnější soutěžní auto, které disponuje výkonem 291 koní a stojí jako nějaké ferrari. V letošní sezoně bude jezdit ve švýcarském rallyeovém šampionátu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Řidič má přístup k mnoha funkcím přímo pomocí tlačítek na volantu a tlačítko spouštění motoru je integrováno také do volantu, kde je rychle dostupné. Ochranná klec je vyrobená z 35,8 metru vysokopevnostní chrom-molybdenové oceli.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Závodní Fabia RS Rally2 je k vidění na stánku společnost Swiss Racing Lab, která školí automobilové závodníky, trénuje a koučuje sportovce v dalších sportech.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Přeplňovaný motor závodní fabie o objemu 1,6 l disponuje výkonem 291 koní. Prostřednictvím pětistupňové sekvenční převodovky jsou poháněna všechna čtyři kola. LED světelná rampa pomáhá s přisvěcováním do zatáček.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Fabia RS
Autor: Škoda Auto
Tomáš Devera a jeho Škdoa Fabia RS první generace
Autor: Martin Mičánek, pro iDNES.cz
Neprůstřelná Škoda Fabia RS pro slovenskou policii
Autor: Škoda
Škoda Fabia Combi RS
Autor: Škoda Auto