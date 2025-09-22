Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

František Dvořák
„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus Zellmer. Tím odhalil, co testuje Škodovka na slavném přetěžkém okruhu Nürburgring. Fabii s rudými brzdovými třmeny tam při tréninku vyfotil automobilový paparazzo Stefan Baldauf.
Škoda testuje na slavném okruhu Nürburgring přiostřenou verzi Fabie.

22. září 2025

22. září 2025

