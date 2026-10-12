náhledy
Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku cvakla ostošest. Když si všimli, že je taky fotíme, byli dost nevrlí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
U auta trávili dlouhé minuty, fotili ho ze všech stran. Každičký detail, výlisek, prolis, kompletně celý interiér, každou spáru karoserie, podvozek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Poprvé jsme na ně narazili u Hyundaie Bayon. Druhá generace malého crossoveru má v Paříži premiéru.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Takto běžný fotograf auto nefotí. Špiony zajímaly detaily, štítky, nápisy, prostě všechno. Celky vozu nefotili.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Donedávna se na evropských autosalonech objevovali špioni čínských automobilek. Stejně detailně studovali a dokumentovali auta zavedených značek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Poté se karta obrátila, dnes už čínské automobilky všechno ví a naopak jsou v mnoha věcech napřed. I proto, že nakupují u stejných dodavatelů jako všichni ostatní a navrch přetahují inženýry tradičním výrobcům.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Je ovšem možné, že je na průmyslovou špionáž najal bůhvíkdo, stejně jako kdysi pro čínské automobilky na autosalonu v Ženevě šmejdili ve vystavených autech francouzští penzisté.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Kapotu otevírali minimálně dvakrát, první sada fotek jim byla málo, tak ještě detaily přefocovali.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Automobilky samozřejmě konkurenci pečlivě sledují. Auta jiných značek kupují, dopodrobna analyzují a rozebírají je. Na seznámení si je také půjčují z autopůjčoven.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Ovšem když je model úplně nový, znamená to, že jeho produkce se teprve rozjíždí. Na to, než se k autu zákazníci – a tedy i konkurenční značky – dostanou, je třeba čekat. Pro špiony je tedy nejjednodušší vyrazit právě na autosalony.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na autosalonech bývají ovšem často při premiéře vystavené nesériové, ručně skládané kusy. Finální provedení auta se může v detailech lišit. Uvidíme, co tito dva na zadních sedačkách nového hyundaie vyšpionili.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hyundai Bayon v druhé generaci výrazně vyrostl, je hranatější a působí dospěleji.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Má také úplně nový interiér, Hyundai vyzdvihuje výbavu, kterou přebírá z větších a dražších modelů. Poprvé se do nabídky dostane hybridní pohon, startovací motor je přeplňovaný tříválcový litr.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Epiq Sportline na autosalonu v Paříži v hledáčku průmyslových špionů.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz