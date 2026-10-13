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Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

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Fotočlánek   11:30
Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026 Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži - Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku cvakla ostošest. Když si všimli, že je taky fotíme, byli dost nevrlí.

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