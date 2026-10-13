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Výsledky voleb
Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...
Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč
Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...
Fiat oživil odkaz Multiply. Městským šmejdidlem a švýcarským nožíkem na kolech
Italové opět jedli vtipnou kaši. V Paříži oslnili předobrazem chystaného čtyřmístného vozítka Multiplina do města, inspirovaného legendárním Fiatem 600 Multipla z 50. let. A hned naservírovali i...
Zákazníci si spočítali, že se jim levné elektro vyplatí, říká šéf Leapmotoru
Vezmou si do ruky tužku a papír, začnou počítat a dojdou k tomu, že elektromobilita za naše ceny je pro ně cesta, jak ušetřit. V tomto poměru ceny a techniky tu aktuálně nemáme konkurenci; nikdo jiný...
Šéf VW v Paříži vyzývá Evropu k ochraně autoprůmyslu před čínskými nájezdníky
Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume očekává, že evropští politici vytvoří rámec nezbytný pro úspěšnou restrukturalizaci této německé automobilky.
Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč
Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...
Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...
Zemřel utajený skromný génius. Oblékl Škodu Favorit, pro Lamborghini navrhl MPV
Ve věku 82 let zemřel Marc Deschamps, geniální a skromný francouzský mistr automobilového designu. Bývalý šéfdesignér slavného italského studia Bertone se řadu let potýkal s následky těžkého zranění.
Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
Francie a Německo uzavřou dohodu o ochraně evropského autoprůmyslu
Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Při zahájení pařížského autosalonu to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Lék na mizérii VW existuje. Stačí se podívat do historie
Zprávy týkající se koncernu Volkswagen jsou v poslední době, kulantně řečeno, hodně nedobré. O práci mají přijít desetitisíce lidí, několik továren má být zavřeno a nikde ani stopy po nějakém...
Velký test zimních pneumatik: devět gum propadlo kvůli nebezpečnému brzdění
Švýcarský autoklub TCS podrobil důkladnému testování celkem 32 variant zimních pneumatik ve dvou nejprodávanějších rozměrech 185/65 R15 a 225/50 R17. Výsledky ukazují obrovské rozdíly v bezpečnosti,...
Jel ve Francii 312 km/h, trest ho mine. Ochrání chyba radaru i piráty v Česku?
Francouzská média informují o případu řidiče, kterému policejní radar naměřil na dálnici rychlost 312 km/h. Přestože ve Francii za takto výrazné překročení rychlostního limitu hrozí odebrání...
Pařížský autosalon se bude chystat celou noc. Máme první fotky z výstaviště
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Pařížský autosalon (Mondial de l’Auto) v roce 2026 napíše svůj 91. ročník. Tato významná automobilová událost se koná v termínu od 12. do 18. října 2026; první den je vyhrazen pro novináře,...