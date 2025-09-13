Karta se obrací: evropští špioni v Mnichově zkoumají auta z Číny, všechno měří

František Dvořák
(Od našich zpravodajů v Mnichově) - Že je ve světě aut všechno definitivně jinak, potvrzuje autosalon v Mnichově. V záplavě čínských značek a jejich modelů a novinek se téměř nejde zorientovat; ty evropské spočítáte na prstech jedné ruky. Symbolem definitivního zmaru jsou ovšem pro pravidelného návštěvníka autosalonů dva francouzsky mluvící návštěvníci s metrem.

Tak dlouho jezdili inženýři čínských automobilek špionit na světové autosalony, až se všechno naučili. A teď předčí svého učitele.

Ještě předloni jsme na autosalonu potkali pár zvědavých Asiatů, kteří podrobným studiem vystavených akumulátorů doháněli rozjetý vlak.

Špioni přeměřují auta vystavená na autosalonu v Mnichově.
I tentokrát jsme potkali dvě Asiatky, které na několika expozicích dopodrobna šmejdily tam, kam se dámy obvykle autům nekoukají.

Naprosto vše však „převálcovali“ dva francouzsky mluvící návštěvníci, kteří vyzbrojeni svinovacím metrem a podrobnými tabulkami oměřovali auta čínských výrobců vystavená v expozicích v autosalonu, který se odehrává v ulicích Mnichova. Zajímaly je míry světel, jejich rozestupy, rozměry oken, přeměřovali stěrače, fotili si umístění kamer. Poprvé jsme na ně narazili v expozici značek Omoda a Jaecoo, které patří čínskému mamutímu koncernu Chery. Podruhé je zajímal sporťák tradiční britské automobilky Lotus, která ovšem dnes patří dalšímu čínskému obrovi jménem Geely (vlastní také třeba Volvo a drží akcie Mercedesu).

Podívejte se, jak dopadl hrdý evropský autoprůmysl, který učil svět stavět auta.

Autofotka týdne: Špiony na autosalonu v Mnichově zaujaly baterky Chorvatů
Témata: Mnichov, autosalon, Čína

Karta se obrací: evropští špioni v Mnichově zkoumají auta z Číny, všechno měří

