Tak dlouho jezdili inženýři čínských automobilek špionit na světové autosalony, až se všechno naučili. A teď předčí svého učitele.
Ještě předloni jsme na autosalonu potkali pár zvědavých Asiatů, kteří podrobným studiem vystavených akumulátorů doháněli rozjetý vlak.
I tentokrát jsme potkali dvě Asiatky, které na několika expozicích dopodrobna šmejdily tam, kam se dámy obvykle autům nekoukají.
Naprosto vše však „převálcovali“ dva francouzsky mluvící návštěvníci, kteří vyzbrojeni svinovacím metrem a podrobnými tabulkami oměřovali auta čínských výrobců vystavená v expozicích v autosalonu, který se odehrává v ulicích Mnichova. Zajímaly je míry světel, jejich rozestupy, rozměry oken, přeměřovali stěrače, fotili si umístění kamer. Poprvé jsme na ně narazili v expozici značek Omoda a Jaecoo, které patří čínskému mamutímu koncernu Chery. Podruhé je zajímal sporťák tradiční britské automobilky Lotus, která ovšem dnes patří dalšímu čínskému obrovi jménem Geely (vlastní také třeba Volvo a drží akcie Mercedesu).
