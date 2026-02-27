Policejní akce Speed Marathon je zaměřená především na měření rychlosti. Dá se ale očekávat, že se policisté zaměří i na další častá porušení pravidel provozu. Ostatně, každoročně ve svém vyhodnocení akce policisté zmiňují nesprávné a nebezpečné předjíždění, použití mobilu za volantem nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
„Akce s názvem speed Marathon je zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Policie České republiky bude na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit po celý den provádět měření rychlosti. Výběr úseků neprobíhá pouze na základě rozhodnutí policistů, ale podílejí se na něm i občané, kteří mohou navrhnout místa, kde by dopravně bezpečnostní akce měla proběhnout,“ informovala tisková mluvčí Policejního prezidia Violeta Siřišťová.
Každý, kdo chce policii navrhnout místa pro měření rychlosti, to může udělat na této mapě.
Hlasování probíhá od 23. února do 23. března 2026 a měření rychlosti proběhne 15. dubna 2026. Nejdříve přibližte mapu na místo, kam chcete tip vložit a následně stiskněte tlačítko pro vložení „Přidat tip“. Tipy nevkládejte příliš blízko k již vloženým. Raději dejte hlas (palec nahoru nebo dolů) těm tipům, které jsou v místě, kam jste chtěli svůj tip vložit. Hodnocení totiž probíhá ne podle počtu vložených míst, ale podle počtu hlasů daným místům.
„Víte o úseku, kde řidiči často porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou 15. dubna policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích,“ doplnila mluvčí Violeta Siřišťová.
Jakkoliv se v mapě každoročně sejde spousta tipů na místa, kde si lidé opravdu myslí, že by byl policejní dohled potřeba, tipy si užívají i vtipálci. Je standardem, že se v mapě objeví tip na měření rychlosti na pražském nebo třeba čáslavském letišti, přesněji na ranvejích. Tipy bývají i na železnici, na polních cestách nebo cyklostezkách.