Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla zdát. Výrobní objemy spartaků nebyly nijak velké, takže zájemce o něj potřeboval dobrozdání soudruhů a navíc ani z finančního hlediska se nejednalo o lehké pořízení.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Pro mezityp lidového vozu se původně počítalo se jménem Spartak. Toto jméno bylo možné vidět i na prototypech, ale do sériové výroby šel vůz už jako typ Škoda 440, protože zde byly obavy z možného právního střetu s nizozemským výrobcem motocyklů Sparta. Ale díky předchozím zprávám z tisku avizujícím příchod lidového vozu bylo jméno Spartak mezi lidem tak zažito, že v neoficiální rovině a řeči lidové motoristické mu ho už nikdo neodpáral.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
U příležitosti kulatého výročí zahájení sériové výroby Škody 440 (první sériové kusy přišly na svět koncem října 1955) si tento vůz připomeňme prostřednictvím obrazového materiálu, a to včetně odvozených typů, kterým byla výkonnější Škoda 445 a líbivý roadster Škoda 450. Galerii začneme současnými fotkami udržovaných veteránů, u kterých si tři uvedené typy stručně představíme. Poté bude následovat po stránce vizuální mnohem zajímavější část, tedy fotografie dobové, ať už tovární, reklamní nebo ještě lépe přímo autentické ze života těchto vozů a jejich majitelů, jak nám to ukazuje tato fotografie.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Spartak, tedy Škoda 440, během Svatováclavské jízdy v Mladé Boleslavi
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Centrální plánování přinášelo velké problémy v národním hospodářství, a tak není divu, že problémy byly i ve věci tzv. lidového automobilu, tedy automobilu určeného pro širokou motorizaci obyvatelstva. Protože bylo zřejmé, že cesta k velkosériově vyráběnému automobilu, kterým se nakonec stala Škoda 1000 MB, bude dlouhá, přičemž pro něj bude potřeba postavit i nový výrobní závod, vzniklo rozhodnutí vyrábět zatím ještě tzv. mezityp lidového vozu. A tak vznikla Škoda 440, která kvůli zjednodušení a urychlení vývoje měla nejen koncepčně vycházet, ale také přebírat až čtyři pětiny mechanických skupin a dílů z již vyráběných typů (relativně velká Škoda 1200 a její připravovaná modernizace 1201 a předchozí menší Škoda 1101 a 1102).
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Jenže cesta k lidové Škodě 1000 MB se nakonec tak protáhla, že výroba mezitypu lidového vozu trvala déle, než se původně očekávalo. Vedlo to i k tomu, že sám ještě stihl být nahrazen svou modernizací, která byla tak rozsáhlá, že si zasloužila i nové typové označení. Nástupcem Škody 440 (viz foto) se stala Octavia, Škodu 445 nahradila Octavia Super a Škodu 450 nahradila Felicia. Ale těmto nástupcům se dnes věnovat nebudeme.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Sériová výroba „lidovky“ Škoda 440 běžela v letech 1955 až 1959 v celkovém objemu 75 417 kusů. Dražší a výkonnější Škoda 445 se vyráběla v letech 1957 až 1959 v počtu 9 375 kusů a ve stejném období vzniklo ještě 1 011 roadsterů Škoda 450. Vidíme, že to nebylo mnoho a navíc řada vozů byla určena pro export, u Škody 440 to bylo asi 52 procent, u Škody 445 více než 62 procent a u roadsterů Škoda 450 dokonce 70 procent. Relativně malý objem výroby vycházel z technologie a dispozičního rozsahu továrny, proto byl potom pro velkosériové embéčko, jehož sériová výroba začala v roce 1964, vybudován vedle starého nový výrobní závod.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Škoda 440 stála 27 450 Kčs (korun československých), Škoda 445 přišla na 32 850 Kčs a otevřená Škoda 450 se vyhoupla až na 42 000 Kčs. V souvislosti s tím je ovšem třeba zmínit i příjmy obyvatelstva, kdy průměrná mzda v roce 1957 byla například v průmyslu pouhých 1 330 Kčs (ve většině dalších oborů to bylo méně). Po finanční stránce zde byl ještě jeden velký problém, lidem v té době totiž chyběly úspory, protože v roce 1953 jim je strana a vláda ukradly prostřednictvím měnové reformy.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Navíc komunistická drahota nebyl jediný problém, člověk si totiž musel „lidovou“ Škodu 440 i zasloužit. Zkrátka v tehdejších prodejnách Mototechny jste mohli o vůz požádat až po předložení zvláštního poukazu. Tyto poukazy přidělovaly nejlepším pracovníkům a budovatelům státní instituce, odbory a podobné organizace. Kdo ho dostal, uložil ve spořitelně na zvláštní vkladní knížku potřebné peníze a trpělivě čekal na vyzvání Mototechnou, až se nový „volný“ automobil objeví v prodejně.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
V typovém označení Škody 440 (viz foto) byl zakletý motor, tedy čtyřválec o výkonu 40 koní. Logicky potom Škoda 445 měla motor o výkonu 45 koní a u roadsteru Škoda 450 to bylo 50 koní. Tento způsob typového značení Škodovka používala u osobních automobilů v letech 1929 až 1934 a zde se k tomu pro jednou vrátila v době poválečné.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Škoda 445. Za zmínku též stojí nádražní budova Mladá Boleslav-město, která tam už od roku 2007 nestojí.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Roadster Škoda 450 sice vycházel z „lidové“ Škody 440, ale nic lidového – a to ani v uvozovkách – na něm nebylo.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Škoda 440 je čtyřmístný osobní automobil s celokovovou dvoudveřovou uzavřenou karoserií, s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Má páteřový rám s centrální nosnou rourou. Kapalinou chlazený benzínový čtyřválec má zdvihový objem 1 089 ccm a jedná se o modernizovaný motor z vozů Škoda 1101/1102. Výkonnější „spartak“ Škoda 445 dostal motor o objemu 1 221 ccm z větší Škody 1201, která se začala vyrábět v roce 1956. A nejvýkonnější roadster Škoda 450 má sice motor o objemu 1 089 ccm, ale se zvýšeným stupněm komprese a dvěma karburátory.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Spartak byl vůz nevelký, což nám prozrazuje i tento výřez z prospektu v němčině, kdy základním rozměrovým a hmotnostním parametrům porozumí snad každý.
Autor: z dobového prospektu
Škoda 440, přechodná varianta – při náběhu výroby Octavie ještě dojížděly podvozky Škody 440, na které se montovaly již modernizované karosérie připravené pro Octavii.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Roadster Škoda 450 se vyráběl ve Kvasinách, kde si ho i vyvinuli.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
I Škoda 450 byla čtyřmístná, ale místa vzadu byla kvůli stísněnosti spíše nouzová.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
První prototyp spartaka vznikl už v roce 1953. Zde ho vidíme na tehdejším hlavním tahu z Mladé Boleslavi do Prahy. Vzadu se dme Mladoboleslavský hrad v podobě, do které byl přestavěn na kasárna, kdy mezitím byl ještě zámkem.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
V roce 1954 a 1955 byla vyrobena řada prototypových zkušebních vozů.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Prototypové vozy nesly vpředu na kapotě nápis Spartak, což je i zde patrné.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Jeden z prototypových zkušebních exemplářů spartaka. Rozdíly oproti sériovému provedení jsou patrné, z těch méně nápadných viděných z tohoto pohledu zmiňme zapuštěné kliky dveří. Vůz jede po hlavním tahu mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, tady konkrétně jede směrem na Mladou Boleslav. Vzadu vidíme zámek Stránov na území obce Jizerní Vtelno.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Chvíli trvalo, než přišly prototypy ve finálním provedení. Zde vidíme například ještě vůz s velkým víkem zavazadlového prostoru táhnoucím se až k nárazníku. Sériové vozy měly víko kufru mnohem kratší, nepřesahující do svislé partie zádi.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Jeden z prototypových vozů se objevil i na tomto raném prospektu Škody 440.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Sériová Škoda 440 na II. výstavě československého strojírenství v Brně v roce 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Stále jsme na II. výstavě československého strojírenství v Brně v roce 1956. Vpředu vidíme první prototyp budoucího roadsteru Škoda 450, označeného ještě jako roadster Škoda 440, protože pod kapotou prakticky odpovídal standardní Škodě 440. Ve výstavním katalogu byl prototyp roadsteru uveden jako Škoda 440 Export. Vzadu vidíme již představený sériový exemplář Škody 440.
Autor: Fortepan / Faragó György
První prototyp roadsteru v Brně roku šestapadesátého. První prototyp roadsteru měl ještě mohutnější záď (vysokou zaoblenou, tedy i s větším objemem kufru), odpovídající uzavřenému spartaku, na kterém to ovšem na rozdíl od vozu otevřeného vypadalo dobře.
Autor: Fortepan / Faragó György
A zde již vidíme finální prototyp Škody 450, představený na III. výstavě československého strojírenství v Brně v roce 1957. Kdo měl v té době nakoukaný první prototyp, musel být pří pohledu na finální provedení velice potěšen elegancí oplývající sníženou zádí, která otevřenému vozu po vizuální stránce velice pomohla.
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Škoda 440 na tovární fotografii
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Hotel Carlton v Bratislavě, rok 1956. Zaparkovaný automobil je Škoda 440.
Autor: Fortepan / Faragó György
Škoda 445 na vyloženě povedené reklamní fotografii s Pražským hradem v dáli
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Škoda 450 a Charlotte Sheffield, Miss USA 1957
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Škoda 450 a Charlotte Sheffield, Miss USA 1957
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Škoda 450 a Charlotte Sheffield, Miss USA 1957
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Škoda 450 a Charlotte Sheffield, Miss USA 1957
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO, foto Vilém Heckel pro automobilku Škoda
Škoda 440 ve slovenském Lučenci, rok 1959. Všimněte si i maďarského označení obchodu s obuví, protože jižní oblasti Slovenska, kde leží i Lučenec, obývá i maďarská menšina (konkrétně v Lučenci činí její zastoupení na obyvatelstvu asi 13 procent).
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt
Škoda 440 a Tatry na prospektu Mototechny, tehdejšího tuzemského monopolního prodejce automobilů
Autor: z dobového prospektu
Škoda 440 (uprostřed za broukem) ve Vídni, rok 1959
Autor: Fortepan / Iván Zoltán dr.
Vídeň, pohled přes Museumsplatz, rok 1960. Na snímku vidíme i jednu Škodu 440.
Autor: Fortepan / Ferencz Zoltán Zénó
Škoda 450 a Škoda 445 na dobové reklamní fotografii
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Spartak se potřebuje dostat na druhý břeh řeky Mury ve Slovinsku, 1960.
Autor: public domain
Za Volvem P120 jede Škoda 440, Helsinky, rok 1960.
Autor: Volker von Bonin, CC BY 4.0
Typy Škoda 440 a 445 se ve Spojených státech prodávaly pod označením Skoda America, zatímco roadstery Škoda 450 se nazývaly Skoda America Convertible.
Autor: public domain
Pohled na dva autobazary v Barkeley v Kalifornii. V autobazaru J. E. French Co. (vpravo) si můžeme přímo u „boudy“ všimnout dvou spartaků.
Autor: Alden Jewell, CC BY 2.0
Spartak (bílý automobil nejblíže objektivu) na brněnském náměstí Zelný trh v roce 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Škoda 440 před Jindřišskou věží v Praze, rok 1960. Výhled na spartaka je trochu zakryt starým německým Adlerem Junior.
Autor: Fortepan / Romák Éva
Škoda 450 s nataženou plátěnou střechou, vyfotografovaná v Praze roku 1960. Zde si mimo jiné všimněme státní poznávací značky, kdy v letech 1953 až 1964 písmena neodkazovala na okres (nebo kraj), ale závisela na druhu vozidla (například i všechny dvoupísmenné kódy začínající písmenem R patřily osobním automobilům).
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Divadelní náměstí v Kalových Varech, rok 1960. Zcela vlevo vpředu, před hotelem Central, je Škoda 440 a hned za ní Škoda 445. Další Škodu 440 vidíme v hloučku lidí ve svislé centrální rovině snímku. A zcela vpravo, za dvojicí vozů AWZ P70, by mohly být další dva spartaky, byť z tohoto pohledu to nelze rozlišit od nastupujícího typu Octavia, který už tam v té době samozřejmě také mohl být. Jinak snad všechny viditelné espézetky jsou maďarské (a opět, v letech 1958 až 1990 písmena na maďarských SPZ nerozlišovala lokalizaci, ale druh, případně provozovatele vozidla, přičemž právě písmena CA patřila do množiny určené pro osobní automobily soukromých uživatelů).
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Lesní zátiší se Škodou 440 aneb spartak na houbách
Autor: Fortepan / Hunyady József
Škoda 440 právě přejela po hrázi Mezibrodského jezera (Międzybrodzki Zbiornik Wodny) v Polsku. Druhým vozem je Wartburg 311. Oba automobily patří maďarským rodinám na dovolené. Rok 1960.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Spartak v Budapešti, rok 1961
Autor: Fortepan / Faragó György
Pionýrská železnice v Budapešti, plocha u stanice Szépjuhászné s parkující Škodou 440, rok 1961
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Pohled na Národní divadlo Košice v polovině 60. let (tehdy se jmenovalo Státní divadlo Košice), za dvojicí kráčejících žen stojí šedomodrý spartak.
Autor: Fortepan / Kovács Gyöngyi