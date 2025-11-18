Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen na oko. Slaví sedmdesátiny

Radek Folprecht
Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla zdát. Výrobní objemy spartaků nebyly nijak velké, takže zájemce o něj potřeboval dobrozdání soudruhů a navíc ani z finančního hlediska se nejednalo o lehké pořízení.
Škoda 440 Škoda 440 zvaná Spartak Škoda Spartak Škoda 440 zvaná Spartak Škoda 450 Škoda Spartak Škoda 440 zvaná Spartak Škoda 440 zvaná Spartak Škoda 450 Škoda 440 zvaná Spartak Škoda 440 zvaná Spartak Škoda 445

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač

Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen na oko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

18. listopadu 2025

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Premium
Leapmotor má být v Evropě nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně...

Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

18. listopadu 2025

Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz

CDX-04-z boku

Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...

18. listopadu 2025

Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa

Kněží pokropí auta svěcenou vodou a poté majitelé rozlévají na kola a na zem...

Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do...

17. listopadu 2025

Kam jedeš, dědo? Jaké panují obavy a jaká platí pravidla pro seniory za volantem

Premium
Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se...

Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se vybouráš... Když přijde řeč na řízení auta, začíná válka generací, píše Magazín DNES.

17. listopadu 2025

Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr

FMX GLADIATOR GAMES 2025

V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.

16. listopadu 2025

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

SUV Chery u Nebeské brány. Test dopadl fiaskem.

Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...

16. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

Fantoma nočních ulic Prahy jsme i tento týden načapali při natáčení v Karlíně. Podařilo se nám nahlédnout do interiéru.

15. listopadu 2025

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

14. listopadu 2025

V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů

Podcast V autě Pavla Cypricha a Františka Dvořáka

Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...

14. listopadu 2025

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.