Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen na oko. Slaví sedmdesátiny
Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...
Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek
V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...
Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu
Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...
Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením
Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...
Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač
Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...
Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku
Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...
Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz
Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...
Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa
Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do...
Kam jedeš, dědo? Jaké panují obavy a jaká platí pravidla pro seniory za volantem
Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se vybouráš... Když přijde řeč na řízení auta, začíná válka generací, píše Magazín DNES.
Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr
V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.
Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje
Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...
Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček
Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...
Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku
Fantoma nočních ulic Prahy jsme i tento týden načapali při natáčení v Karlíně. Podařilo se nám nahlédnout do interiéru.
V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů
Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...
Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže
Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...