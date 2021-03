Spalovací motory skončí za 14 let, zní z EU. Předpisy nesplní ani hybridy

Tím vlastně odpověděl na výzvu devíti členských zemí Evropské unie, které v uplynulém týdnu vyzvaly Evropskou komisi, aby stanovila datum, po němž nebude možné v Unii prodávat nové vozy poháněné fosilními palivy. Skupina v čele s Dánskem a Nizozemskem si přeje, aby se automobilový průmysl sladil s ambiciózní unijní klimatickou politikou (čtěte více).



Definitivní konec

Rok, od kterého budou nová auta tankovat výhradně elektrony, Canfin oznámil v projevu ve francouzském parlamentu. V Bruselu se teď připravuje na schválení revize emisních norem, představena má být letos v červnu. Evropa motory na ropné deriváty přímo nezakazuje, ovšem ty s vyšší úrovní vypouštěných emisí penalizuje pokutami, které na automobilky působí tak, že od jejich výroby upouštějí. Takto už došlo téměř k vymýcení kategorie malých aut, která mají kvůli složité emisní matematice nevýhodnou bilanci CO 2 , i když v absolutních číslech vypouštějí emisí velmi málo.

Automobilky už dnes ohlašují, že po roce 2025 – tedy deset let před definitivním koncem –, kdy má vstoupit v platnost nově chystaná ekonorma Euro 7, nebudou vozy bez alespoň částečné výpomoci elektrické trakce přísné limity splňovat.

Canfin ve francouzském parlamentu připomněl, že „v příštích osmnácti měsících bude na evropské úrovni revidováno přibližně padesát zákonů, které poskytnou legislativní rámec Zelené dohodě, a jedním z nich je zákon o klimatu, který stanoví cíl snížení emisí CO 2 do roku 2030 nejméně o 55 procent“. Kromě toho v červnu dorazí další důležitý legislativní balíček s 12 směrnicemi spojenými s obchodem s kredity emisí CO 2 . Zároveň mají být stanoveny cíle v oblasti CO 2 , které se dotknou sektoru automobilového, zemědělského, energetického a bydlení.

Podle Canfina, který je poslancem Evropského parlamentu od roku 2019, povede kombinace různých legislativních ustanovení k „hluboké transformaci automobilového trhu.“ Na základě všech chystaných opatření bude podle předsedy evropské komise pro životní prostředí v roce 2035 limit emisí CO 2 tak přísný, „že současná technologie zážehových a vznětových motorů již nebude schopna plnit nové limity“. Ve výsledku tak bude nemožné prodávat vozidla s tradičními pohony, budou muset být pouze elektrická, protože dokonce i lehké hybridy a plug-in hybridy mohou mít potíže s dodržováním předpisů.

Válka začne dřív

Hybridy spojující spalovací motor s elektrickou výpomocí v podstatě nařídí chystaná ekonorma Euro 7, která má být v následujících měsících schválena a vstoupí v platnost prvního ledna 2026. Práce na předpisech pro Euro 7 má být podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jedním z hlavních úkolů pro letošní rok. Podle zástupců autoprůmyslu je to v podstatě vyhlášení války dieselovým a benzinovým vozům. „Dosud známá doporučení pro novou normu Euro 7 jsou nerealistická. To, co tato norma navrhuje, je prakticky nemožné splnit,“ okomentovala loni na podzim první návrh normy šéfka svazu německých výrobců automobilů VDA Hildegard Müllerová.

Místopředseda Evropské komise a hlavní bojovník za ochranu klimatu Frans Timmermans uvedl, že rozhodnutí budou učiněna v dialogu s autoprůmyslem, dodal ovšem, že se nechce vyhýbat náročným tématům a obtížným rozhodnutím.

„Víte, že automobilový průmysl vždycky začíná tím, že tvrdí, že je to nemožné, a nakonec to vyhovuje. Ale neberu to jako šablonu pro svá jednání, protože musíme poslouchat jejich argumenty,“ cituje Timmermanse magazín Autoweek. Připouští zásadní roli autoprůmyslu pro ekonomiku Evropy, dodává ale, že nyní je třeba přejít k elektrickým vozidlům a využívání vodíku pro nákladní dopravu. „Vím, že tu panuje velká nervozita. Budeme s průmyslem vést dialog, ale s dalším snížením emisí nemůžeme čekat do roku 2029,“ dodal.

Evropská komise tvrdí, že se snaží udržet konkurenceschopnost automobilového průmyslu a zároveň chránit zdraví občanů a životní prostředí, připomíná Autoweek. „Komise pečlivě hodnotí různé strategie a jejich přínosy i náklady. Je ovšem pravděpodobnější, že spalovací motory přestanou existovat, pokud nebudou přijata žádná koordinovaná opatření,“ cituje server Euractiv jednoho z bruselských úředníků.

Automobilky na rozcestí Sebevražda elektrickým proudem je jedinou možností Jednotlivé země se předhánějí, odkdy zakážou vozy se spalovacími motory a mnozí šéfové automobilek šokují termíny, kdy vám prodají již jen výhradně elektricky poháněný model. Byznys s auty se zejména v Evropě dostal do vleku klimatické ideologie. Analýzu čtěte zde.

„Musíme urychlit zelený přechod v silniční přepravě a jako zákonodárci vyslat jasnou zprávu výrobcům i spotřebitelům,“ uvedl v uplynulém týdnu dánský ministr pro klima, energetiku a zdroje Dan Jörgensen. Kromě něho podepsali výzvu Evropské komisi k stanovení termínu konce spalovacích motorů zástupci Nizozemska, Rakouska, Belgie, Řecka, Irska, Litvy, Lucemburska a Malty.



Evropská unie musí též posílit infrastrukturu stanic pro nabíjení a doplňování paliva pro vozy s nulovými emisemi, uvedli zástupci devíti zemí. Brusel by podle nich měl jednotlivým zemím umožnit, aby si samostatně rozfázovaly omezování a zákaz prodeje nových aut na fosilní paliva. Do roku 2050 chce Evropa dosáhnout klimatické neutrality.