Spalovací dodávky budou potřeba ještě dlouho, říká Čech ve vedení Renaultu

Jak moc se liší svět osobních a užitkových automobilů?
Je to hodně odlišný byznys. U dodávek hrají mnohem menší roli emoce. Rozhoduje především užitná hodnota, tedy to, co vůz nabízí profesionálním zákazníkům. A také související služby a servis. Zákazník si užitkový automobil nekupuje, aby mu udělal radost, ale aby pro něj odvedl nějakou práci.
Před více než dvaceti lety jste se podílel na uvedení Dacie Logan, která sázela na jednoduchost a co nejlepší poměr užitné hodnoty a ceny. Nyní představujete elektrický užitkový vůz s moderní výpočetní technikou a osmisetvoltovou architekturou. Která filozofie je vám bližší? A změnil se za těch dvacet let tak moc i zákazník?
Pro mě je nejdůležitější, že technologie do užitkového vozu nedáváme, abychom někoho ohromili, ale abychom zákazníkovi přinesli přidanou hodnotu. Žádná softwarová platforma, hardware ani další technika tam nejsou jen proto, abychom je mohli uvést v katalogu nebo ukázat při prezentaci. Všechno musí mít pro zákazníka konkrétní přínos.
Pokud denně najedete čtyři sta kilometrů a převážíte zboží mezi Českou republikou a Slovenskem, elektrický pohon pro vás nemusí být vhodným řešením.