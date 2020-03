Soutěž o garážová vrata: V jedné garáži stojí Aerovka, v jiné Velorex

Garáž, která možná měla zůstat jen snem

Soutěžící Petr snil o garáži už jako malý kluk. Mělo to být místo, kde se bude potkávat s kamarády a opravovat si „pinska“ (legendární Jawu 21) nebo „kejvačku“ (Jawu 250). Jenže ve dvanácti, když mu umřel otec, se jeho naděje na moto koutek rozplynuly.

„Otcova garáž zůstala u domu, kde vyrůstal, a my děti jsme byli bez místa úkrytu. Kéž bych to tak nechal. Ale co čert nechtěl, když mi bylo pětadvacet, začal jsem si svůj sen plnit,“ posteskl si v soutěžním příspěvku Petr.

Své tehdejší rozhodnutí, jak sám píše, dnes už bere s úsměvem. Přesto ho nehodnotí jako nejšťastnější, protože garáž o velikosti menšího rodinného domu začal stavět ve věku, kdy by se měl člověk pustit spíše do opravdového rodinného domu. A pracuje na ní dodnes.

„Spoléhat se na řemeslníky, kteří nejsou ze staré školy, také nebyl dobrý nápad. Z dětství jsem byl zvyklý na takové, kteří uměli přemýšlet, měli šikovné ruce a peníze nebyly to jediné, co je zajímalo. Důležité pro ně bylo to, jakou odvedou práci, a hlavně, jak bude vypadat,“ naznačuje Petr, že stavba nedopadla podle jeho představ.

Nová vrata by se garáži hodila. Ta Petrova má velikost menšího rodinného domu, a tak by potřeboval nejlépe rovnou troje.

Garáž navíc kvůli výhledu z okna usadil až patnáct metrů od silnice. Jenže ten výhled nevydržel ani rok. V jeho okolí začala výstavba domů na zelené louce.

„Garážový sen jsem si začal plnit, protože mi to nedopadlo s tehdejší holkou. Prázdnota a trochu ztráta smyslu života vedly k vykopání díry. Dneska to vidím jako osudovou chybu nejen pro moje záda, ale hlavně pro moji peněženku. Hlavně si nemyslím, že tu garáž ještě někdy dodělám,“ přiznává Petr.

Chybí mu ještě elektřina a na ní omítka, podlaha a hezká přístupová cesta. A pořádná vrata, troje. A pak spousta dalších drobností. „I když už mám jiné potřeby, než zde ladit motorky, jedny vrata na mou garáž by mi udělaly radost. Bylo by to super,“ uzavírá svůj příběh Petr.