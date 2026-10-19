Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Velká podzimní hra začala

Soutěž probíhá od pondělí 19. října do neděle 29. listopadu. Účastnit se jí mohou všichni registrovaní čtenáři iDNES.cz, kteří v jejím průběhu budou sbírat výherní symboly iDNES.cz. Ty budou náhodně umístěné v článcích na iDNES.cz, lidovky.cz a v iDNES Premium.
Kliknutím na obrázek získají hráči bod, v článcích na iDNES Premium pak dva body. Každý získaný bod se započítává soutěžícímu do denního a celkového skóre, které soutěžící nalezne na kartě hráče.
Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE
Každý ze soutěžících, který nasbírá během jednoho herního dne 15 bodů, postupuje do denního slosování o 2 000 korun. Kdo si během týdne připíše alespoň 150 bodů, může vyhrát jednu z týdenních desetitisícových odměn.
Pro účast v hlavním slosování o vůz BYD Sealion 5 je potřeba do 29. listopadu nasbírat nejméně 1 000 bodů. Za každých dalších tisíc bodů náleží soutěžícímu další postup do slosování. Pokud tedy nasbírá například 2 000 bodů, bude ve slosování dvakrát, pokud nasbírá 3 000 bodů, pak třikrát.
BYD Sealion 5 DM-i
Losování hlavní výhry proběhne v pondělí 30. listopadu v 9:00. Výherce bude zveřejněn na iDNES.cz.
„Jsme rádi že po velkých soutěžích o zlaté mince a unikátní diamantový šperk můžeme čtenářům iDNES.cz nabídnout ve spolupráci s partnerem Auto Louda hru o další mimořádně atraktivní cenu. Věřím, že se jim bude líbit a držím všem palce,“ vzkázal šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.
Připomněl tak i podzimní soutěže z posledních let. Loni čtenáři hráli o jedinečnou zlatou trofej posázenou více než tisícovkou přírodních diamantů v hodnotě milion korun, o rok dříve to byl milion ve zlatých mincích, v roce 2023 se pak soutěžilo o soubor zlatých investičních mincí v celkové hodnotě 500 000 Kč.