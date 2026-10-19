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Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Velká podzimní hra začala

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Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD ve výbavě Comfort v barvě Atlantis Blue v ceně 765 000 Kč. | foto: BYD / Louda Auto

Na portálu iDNES.cz odstartovala velká podzimní soutěž. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném slosování vyhrát rodinné SUV za více než tři čtvrtě milionu korun. Kromě toho redakce vyplácí i denní a týdenní výhry.

Soutěž probíhá od pondělí 19. října do neděle 29. listopadu. Účastnit se jí mohou všichni registrovaní čtenáři iDNES.cz, kteří v jejím průběhu budou sbírat výherní symboly iDNES.cz. Ty budou náhodně umístěné v článcích na iDNES.cz, lidovky.cz a v iDNES Premium.

Kliknutím na obrázek získají hráči bod, v článcích na iDNES Premium pak dva body. Každý získaný bod se započítává soutěžícímu do denního a celkového skóre, které soutěžící nalezne na kartě hráče.

Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE

Každý ze soutěžících, který nasbírá během jednoho herního dne 15 bodů, postupuje do denního slosování o 2 000 korun. Kdo si během týdne připíše alespoň 150 bodů, může vyhrát jednu z týdenních desetitisícových odměn.

Pro účast v hlavním slosování o vůz BYD Sealion 5 je potřeba do 29. listopadu nasbírat nejméně 1 000 bodů. Za každých dalších tisíc bodů náleží soutěžícímu další postup do slosování. Pokud tedy nasbírá například 2 000 bodů, bude ve slosování dvakrát, pokud nasbírá 3 000 bodů, pak třikrát.

BYD Sealion 5 DM-i

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...
  • plug-in hybridní technologie
  • spojuje pohodlí elektromobilu s výhodami benzinového vozu
  • kombinovaný dojezd 992 km
  • verze výbavy Comfort
  • barva Atlantis Blue

Losování hlavní výhry proběhne v pondělí 30. listopadu v 9:00. Výherce bude zveřejněn na iDNES.cz.

„Jsme rádi že po velkých soutěžích o zlaté mince a unikátní diamantový šperk můžeme čtenářům iDNES.cz nabídnout ve spolupráci s partnerem Auto Louda hru o další mimořádně atraktivní cenu. Věřím, že se jim bude líbit a držím všem palce,“ vzkázal šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Připomněl tak i podzimní soutěže z posledních let. Loni čtenáři hráli o jedinečnou zlatou trofej posázenou více než tisícovkou přírodních diamantů v hodnotě milion korun, o rok dříve to byl milion ve zlatých mincích, v roce 2023 se pak soutěžilo o soubor zlatých investičních mincí v celkové hodnotě 500 000 Kč.

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