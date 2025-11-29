Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Autor: ,
Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to agentura Bloomberg. Příliv čínských elektrických systémů a kovových výrobků zasahuje firmy jako Robert Bosch, Mahle a PWO.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hyundai Motor Group

Ohrožuje místní výrobce, protože čínským firmám se díky inovacím daří snižovat rozdíly v kvalitě, které dříve dávaly výhodu německým podnikům.

Čínské automobilové díly „se valí na německý trh neuvěřitelnou rychlostí“, cituje Bloomberg předsedu podnikové rady společnosti PWO Andrease Bohnerta. Jeho firma vyrábí řídicí sloupky a další přesné kovové díly. „Tempo, jakým se tyto produkty dostávají na trh – a je třeba přiznat, že v relativně dobré kvalitě – ukazuje, že Číňané si opravdu udělali domácí úkoly,“ dodává Bohnert.

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Tlak na německé dodavatele je součástí čínské expanze, která otřásá průmyslovým jádrem Německa. Čína, která bývala hnací silou prodeje a zisků německých automobilek, se stále více stává stejně schopným konkurentem. Dovoz čínských vozidel a komponentů do Německa od pandemie covidu-19 prudce vzrostl. Společnosti jako BYD a Contemporary Amperex Technology (CATL) trhu s elektromobily a bateriemi potřebnými k jejich provozu dominují.

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Změna se odráží v celé dodavatelské sféře. Představitelé firem uvádějí, že čím dál rychlejší příliv levných čínských dílů snižuje marže, omezuje objem objednávek a prověřuje odolnost dodavatelského řetězce, který je už teď pod tlakem přechodu na elektromobily a dlouhodobého poklesu evropské automobilové výroby.

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

Několik firem už začalo omezovat výrobu a propouštět. Bloomberg připomíná, že německý automobilový průmysl plánuje do roku 2030 zrušit téměř 100 000 pracovních míst. Odvětví je přitom pro německou ekonomiku klíčové, protože vytváří podstatnou část hrubého domácího produktu.

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje
Vstoupit do diskuse


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Z Prahy do Piešťan a zpět je to 720 kilometrů. Jak to zvládne elektromobil za dva miliony?

Elegantní a sofistikovaný zcela nový Ioniq 9 se odlišuje od davu svou uhlazenou...

Hyundai Ioniq 9 je chytře postavený, extrémně prostorný a nečekaně krásný mastodont. Ale i on má...

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana...

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Zeekr 007 GT

VIDEO Exkluzivně Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat

Škoda Vision O na veletrhu e-SALON v předvečer zahájení veletrhu na výstavišti...

VIDEO Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně...

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Tesla Model Y Standard

VIDEO Před rokem, 11. října 2024, představil šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro...

Nejčtenější

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Rozložení komponentů u platformy E-GMP.

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to agentura Bloomberg....

29. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Máte poslední šanci přihlásit se do soutěže

Milan Votrubec se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz už s jedním návrhem přihlásil. Pár dní před ukončením přidal další návrh. Svému futuristickému citroënu navrhuje vodíkový pohon. Podívejte...

29. listopadu 2025

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s...

Čínský výrobce baterií CATL zahájil výstavbu továrny na baterie ve Španělsku. Na projektu v hodnotě 4,1 miliardy eur (99,1 miliardy korun) firma spolupracuje s výrobcem automobilů Stellantis, uvedla...

28. listopadu 2025

V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

Fiat Grande Panda

Fiat Panda je zpátky – větší, hranatější a posedlý vlastním logem. V novém dílu pořadu V autě chytlavě ztvárněnou novinkou brázdíme ulice a probíráme aktuální témata. Sledujte nový díl podcastu Pavla...

28. listopadu 2025

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

28. listopadu 2025

Auto budoucnosti jako poklona legendám. Autor vytvořil i hliněný model

Auto současnosti s duší minulosti, takový je návrh čistě sportovního vozu, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Tobias Bača. Ten své auto budoucnosti dokonce postavil jako fyzický...

28. listopadu 2025

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Exkluzivně
Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

27. listopadu 2025

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep...

27. listopadu 2025

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

27. listopadu 2025

Šetřete čas na benzince. Mytí i tankování zvládnete bez pokladny, jen s mobilem

Advertorial
Mobilní platba Shell SmartPay mění způsob, jak se staráte o auto

Určitě jste to už někdy zažili. Auto je samá šmouha, nutně potřebujete do myčky, ale lidí máte za celý den dost nebo se vám prostě jen nechce chodit až k pokladně. Proč byste měli? Mobilní platba...

26. listopadu 2025

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

26. listopadu 2025

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.