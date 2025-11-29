Ohrožuje místní výrobce, protože čínským firmám se díky inovacím daří snižovat rozdíly v kvalitě, které dříve dávaly výhodu německým podnikům.
Čínské automobilové díly „se valí na německý trh neuvěřitelnou rychlostí“, cituje Bloomberg předsedu podnikové rady společnosti PWO Andrease Bohnerta. Jeho firma vyrábí řídicí sloupky a další přesné kovové díly. „Tempo, jakým se tyto produkty dostávají na trh – a je třeba přiznat, že v relativně dobré kvalitě – ukazuje, že Číňané si opravdu udělali domácí úkoly,“ dodává Bohnert.
|
Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří
Tlak na německé dodavatele je součástí čínské expanze, která otřásá průmyslovým jádrem Německa. Čína, která bývala hnací silou prodeje a zisků německých automobilek, se stále více stává stejně schopným konkurentem. Dovoz čínských vozidel a komponentů do Německa od pandemie covidu-19 prudce vzrostl. Společnosti jako BYD a Contemporary Amperex Technology (CATL) trhu s elektromobily a bateriemi potřebnými k jejich provozu dominují.
|
Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy
Změna se odráží v celé dodavatelské sféře. Představitelé firem uvádějí, že čím dál rychlejší příliv levných čínských dílů snižuje marže, omezuje objem objednávek a prověřuje odolnost dodavatelského řetězce, který je už teď pod tlakem přechodu na elektromobily a dlouhodobého poklesu evropské automobilové výroby.
|
Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku
Několik firem už začalo omezovat výrobu a propouštět. Bloomberg připomíná, že německý automobilový průmysl plánuje do roku 2030 zrušit téměř 100 000 pracovních míst. Odvětví je přitom pro německou ekonomiku klíčové, protože vytváří podstatnou část hrubého domácího produktu.
|
Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje