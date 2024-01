Revoluční elektromobil Sony a Hondy propojí svět aut, hudby a filmu

V pořadí již třetí podoba elektrického konceptu od společnosti Sony Honda Mobility vyjela v Las Vegas na pódium stylově. Její prezident Izumi Kawanishi auto již hodně blízké sériové verzi řídil na dálku pomocí ovladače PlayStation 5 DualSense. Jednalo se ovšem jen o technickou demonstraci, majitelé tuto možnost mít nebudou.

I tak se jedná o technicky zajímavý výtvor pro hračičky. Sony využije svoji kompetenci v audiu, videu, hudebním a filmovém průmyslu, zatímco Honda přispěje tím, co dokáže v autobranži. Oproti různým dalším pokusům o propojení světa aut a elektroniky, jak to nově předvádí třeba Xiaomi se svým novým elektrickým sedanem, se má jednat o vyšší level. Japonci se snaží zachránit své renomé v souboji s Teslou a dravými čínskými značkami.

Nový koncept značky Afeela není po stránce vnějšího vzhledu nijak revoluční, jeho kouzlo ale tkví v propojení elektronických systémů. Aktualizovaná verze japonského sedanu přijela s drobnými stylistickými úpravami. Příď i záď má nyní trochu hranatější vizáž, světlomety a část masky s displejem, na kterém lze promítat různé zprávy, pozdravy a upozornění, je větší než dříve.

Japonci hodně hledí na praktičnost, oproti minulé verzi tak nahradili boční kamery klasickými zrcátky. Uvnitř stále najdeme onen vykrojený volant po vzoru Yoke od Tesly, která od něj spíše ustupuje.

Demostrátor technologií Sony

Současně byly potvrzeny technické parametry prvního modelu nové značky Afeela. Pohon všech kol obstarávají dva synchronní elektromotory s permanentními magnety vpředu i vzadu, z nichž každý disponuje výkonem 180 kW (245 koní). Do vínku nový model dostal kromě vzduchového odpružení a 21palcových kol, také lithium-iontovou baterii s kapacitou 91 kWh, kterou je možné dobíjet stejnosměrným proudem rychlostí až 150 kW, zatímco AC nabíjení dosahuje obvyklých 11 kW.

Údaje o dojezdu tvůrci vozu zatím nezveřejnili, ale spekuluje se o hodnotě někde mezi 400 až 500 km. Japonci se totiž tradičně zohledňují i emise vzniklé během výroby a elektromobily konstruují v rámci filozofie, která bere zřetel na co nejrychlejší umoření tohoto emisního dluhu.

Afeela disponuje celkem 45 kamerami a senzory i výkonným palubním počítačem. Vnitřní kamera má detekovat špatný posez za volantem, zapnutí bezpečnostních pásů, přítomnost dětské sedačky, obsazenost vozu, a samozřejmě i soustředěnost a únavu řidiče.

Elektronický gigant Sony si zakládá především na vyspělé palubní elektronice. Postaral se totiž o to, že sériová verze tohoto pětimetrového luxusního aerodynamického sedanu bude těžit také z řady partnerství ze světa technologií.

Firma Polyphony Digital, vývojář videoher Gran Turismo, poskytne své zkušenosti se simulacemi, které pomohou při vývoji vozu, zatímco služba OpenAI od Microsoftu bude základem palubního digitálního asistenta. Sony využije synergie mezi svými mediálními, herními a zábavními produkty. Cestující tak na cestách či při nabíjení budou moci využívat rozsáhlé knihovny videoher a médií pro použití v autech.

Již brzy (třeba) i ve vašem obýváku

K napájení 3D grafiky a vizuálů, které běží na displeji v celé šířce palubní desky používá Unreal Engine 5.3 od Epic Games. Řidiči a cestující mají k dispozici podrobné 3D mapy a pohledy na svět okolo vozu v rozšířené realitě. Unreal Engine se používá k vykreslení simulovaných prostředí používaných k přizpůsobení multikamerových asistenčních systémů řidiče Afeela. Vysoce realistická grafika UE5 se také používá ke zlepšení bezpečnosti.

Vysoce realistická simulovaná prostředí herního enginu, tedy znovupoužitelné části hry, která zrychluje a minimalizuje náklady na vývoj nových her, umožňují lepší přesnost při trénování vizuálních modelů a zpracování neuronové sítě, které pohání funkce podporující řidiče. A protože by to nebyl dostatečně významné premiéra na výstavě CES 2024 bez špetky technologie umělé inteligence, společnost Sony Honda Mobility také oznámila nové partnerství se společností Microsoft, aby se při vývoji modelu Afeela uplatnila její cloudová výpočetní technologie Azure AI.

Společnost Sony završila prezentaci předobrazu sériové verze Afeely oznámením, že spolupracuje s interním herním studiem Sony Polyphony Digital, vývojářem závodního simulátoru Gran Turismo při finálním ladění vozu. Záběry nového vozu jedoucího po virtuální Grand Valley Highway One ze série GT naznačují mnohé. Než Afeela dorazí na severoamerické silnice, bude to trvat ještě dva roky, a do Evropy ještě déle. Již letos si ji ovšem půjde zdarma stáhnout do hry Gran Tursimo 7.