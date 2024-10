Utajená premiéra v Paříži. Nechcete vyrábět převratný plastový elektromobil?

„Pamatujete Smart, ten původní, malý chytrý, švýcarský, tak právě lidi, kteří ho dělali, postavili náš Softcar,“ vysvětluje pro iDNES.cz obchodní ředitel firmy Heinz Lamprecht. Zakladatel firmy Jean-Luc Thuliez v devadesátých letech ve službách Swatche, hodinkového giganta, původce nápadu mikrouauta Smart, pracoval jako specialista na zpracování plastů.

Jste na správně stopě.

Heinz Lamprecht vyzdvihuje, že jako jediné auto na světě odolá kroupám. To je ale druhotný efekt, zajímavého projektu.

Ano, Softcar má celou karoserii z probarveného polymeru, žádný prostorový rám, jen plast. Akorát akumulátor je v hliníkovém obalu, což je fígl, jak zvýšit tuhost a ochránit posádku. Takže Softcar nezrezne. Není třeba ho lakovat, čímž se ušetří hmotnost, energie i chemie. A bezpečnost? Plastová karoserie je prý dostatečně pevná. „Tento princip nám umožňuje drasticky snížit počet dílů a zvýšit moment setrvačnosti karoserie automobilu v případě nárazu,“ vysvětluje Thuliez

Malé ťukance snadno opravíte, škrábance přebrousíte bez toho, aby to bylo vidět, když se karoserie při velké ráně poničí víc, vymění se. Prý to jde zvládnout za hodinu. Stará se rozemele a z granulátu se zas vylisuje nová, namísto hatchbacku tak můžete mít třeba kabriolet. „Je to bezeztrátový proces, stejný materiál se může až desetkrát použit. Ani gram granulátu nepřijde nazmar,“ vypráví nadšeně Lamprecht. Třeba přístrojovku a volant lze prý takto recyklovat donekonečna.

Základní díly auta mají podle zástupce firmy naplánovanou životnost na 1,6 milionu kilometrů.

Celé auto s rozměry 3 420 × 1 490 × 1 650 × 2 420 mm (délka × šířka × výška × rozvor) váží v elektrickém provedení i s baterií 640 kilogramů a do kufru naloží 350 litrů věcí. Proč trval vývoj dlouhých dvacet let? Vývojáři chtěli auto co nejvíc zjednodušit. „Celé auto se skládá jako LEGO z pěti celků: předek, zadek, pohon, karoserie, interiér,“ ukazuje Lamprecht. „Celý Softcar je z 1 800 dílů, normální auto ze 45 tisíc,“ vysvětluje. Třeba přístrojová deska je ze tří kusů. „Kola jsou přišroubována třemi šrouby namísto obvyklých čtyř, je to drobnost, ale ušetřili jsme tak 4 těžké, velké a drahé šrouby na celém autě,“ vysvětluje.

Tým vizionářského zakladatele firmy Jeana-Luca Thulieze ovšem nevymyslel jen auto, celý projekt zahrnuje i revoluční způsob produkce. Firma nechce auto vyrábět jen sama, nabízí licenci a lokální výrobě, klidně v centrech měst. Co nejblíž dodavatelům komponent a zákazníkům. Není třeba lisovat plech, lakovat karoserie. „To znamená žádný hluk, žádné znečištění, 100 procent eko,“ shrnuje Lamprecht výhody jednoduché konstrukce auta s plastovou karoserií pro výrobu v „mikrotovárnách“. Celá výroba bude také mnohem méně náročná na spotřebu energie.

Softcar prý umí dodat plně vybavené mikrotovárny na klíč. „Závod s nízkou uhlíkovou stopou zabírá minimální plochu (5 000 m²). To zahrnuje montážní prostor, kde se neprovádějí žádné operace tváření oceli, čímž se do značné míry eliminují toxické emise, produkce chemického odpadu, hlukové znečištění, vibrace, prach a spotřeba vody, takže továrna může být umístěna blízko nebo i v obytných oblastech,“ uvádí Softcar.

Pilotní fabrika má vzniknout doma, ve Švýcarsku. Licenční balíček pak obsahuje patentové právo na používání, uspořádání továrny a vybavení, design dílů, přístup k výrobním nástrojům, kompletní návod na stavbu auta, organizaci dodávek dílů pro zahájení výroby za několik měsíců. Kapacita takové mikrotovárny je pět tisíc aut ročně. U Softcaru si malují, že by jejich projekt mohl zaujmout třeba i leasingové společnosti a autopůjčovny. A třeba si i vyrábět karoserii ve vlastním specifickém designu.

S cenou auta je prý možno se dostat pod dvacet tisíc eur, to je půlmilion. I se zachováním toho, že budou díly dodávané evropskými firmami. „Jen baterii pro pohon musíme kupovat v Číně, zatím,“ krčí rameny Lamprecht.

Kromě čistě elektrické verze postavil Softcar také verzi s prodlužovačem dojezdu, ve kterém baterii pro živení elektromotoru v případě potřeby dobíjí motor spalující zemní plyn (CNG).

Základní provedení s 15kWh baterií (NMC) má mít dojezd 200 km (udávaná spotřeba je 8 kWh/100 km), prodlužovač dojezdu prý dodá dalších 200 kilometrů. Motor s výkonem 15 kW (při přetížení krátkodobě 30 kW) zajistí zrychlení z 0 na 50 km/h za 4 sekundy a maximálku 90 km/h. Auto na patnáctipalcových pneumatikách rozměru 145/60 se prý otočí na sedmi metrech.