Superluxus do divočiny i na jižní pól. Superobytňák startuje na 40 milionech

Chcete vyrazit na cestu kolem světa, ale neradi koukáte do map? SOD Peak 6×6 nabízí vše, co expediční vozidlo adrenalinové třídy pro takovou misi potřebuje. Sofistikovanou robustní technologii, pozoruhodný výkon a samozřejmě absolutní komfort pro řidiče i spolubydlící. Zadarmo to ovšem nebude.