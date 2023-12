Zimní nadílku musíte z auta odstranit, za zasněženou SPZ i rok bez řidičáku

Stačí se v posledních dnech rozhlédnout kolem sebe a jistě narazíte hned na několik řidičů, kteří si auto ometají jen na malý tankový průzor na čelním okně. Jakkoliv je zimní očista od sněhu a námrazy poněkud otravná, je také povinná. A to platí i pro dodávky a nákladní auta.

Řidič tankista

Asi neexistuje příliš otravnějších činností, než ráno vstát dřív a v té nepříjemné zimě jít očistit auto od námrazy a sněhu. Zřejmě se shodneme, že když jde jen o námrazu, je to ještě snesitelné. Obzvlášť, když místo škrabky použijete třeba sprej na rozmrazování oken. To je pak vše otázkou chvilky. Horší je to ve chvíli, kdy se přes noc na nebi roztrhla peřina a auto je zapadané mnoha centimetry sněhu. Ano, je to nepříjemná a otravná činnost. Je ovšem naprosto nutná. Jak z pohledu zákona, tak z pohledu bezpečnosti.

Policisté těm řidičům, kteří si vyčistí jen malý průzor na čelním okně, přezdívají tankisté. A má to svou logiku. Takový řidič má totiž rozhled na silnici a provoz opravdu podobný tankistovi. Takže takřka nijaký.

Oken máte víc a pozor na střechu

V prvé řadě je nezbytné odstranit námrazu a sníh z čelního okna. Ideálně celého. Nezapomínejte na to, že auto má oken víc. Zákon ostatně říká, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. To znamená, že musíte očistit také zadní okno i ta boční. „Nezapomeňte na sníh a námrazu na světlometech, vrstva sněhu či ledu snižuje jejich svítivost. Očistěte samozřejmě i zpětná zrcátka a poté zkontrolujte jejich správné seřízení. Odstraňte zachycený a umrzlý sníh za jednotlivými koly na zástěrkách,“ radila před časem krajská policejní mluvčí Markéta Johnová.

Důrazně také doporučujeme odstranit sníh z kapoty a střechy. Pokud necháte sněhovou peřinu na kapotě, bude vám sníh při jízdě létat na čelní okno, což výrazně ztíží výhled vpřed. A nezapomínejte ani na čepici na střeše! Ta sice nebude při jízdě vadit přímo vám, ale zato všem ostatním okolo ano. Odletující namrzlý sníh navíc může ostatní auta poškodit, může způsobit nehodu a ostatním řidičům je minimálně velmi nepříjemný.



Led na kamionech a dodávkách

Samostatnou kapitolou jsou neočištěné dodávky a velká nákladní auta. Jakkoliv je faktem, že řidiči těchto vozidel to mají s očistou o něco náročnější, zákon se týká i jich. Je to právě odletující led a velké namrzlé kusy sněhu odletující z jedoucích kamionů, které každoročně způsobí řadu dopravních nehod. Někdy bohužel i dost vážných.

Kromě paragrafu týkajícího se očisty oken řidiči nákladních aut musejí myslet i na ten, který říká, že nesmějí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Ano, očistit velká auta je problém, ale následky bývají opravdu nepříjemné. „Vrstva ledu se uvolní z vozidla náhle a bez jakéhokoli varování. Čelní skla automobilů nejsou uzpůsobena k ochraně posádky před ledovým projektilem vážícím někdy i jednotky kilogramů. Řidič takto atakovaného vozidla na nastalou situaci již nestihne zareagovat, protože celý nehodový děj bývá někdy otázkou pouhých dvou sekund. Vznik dopravní nehody je pak téměř neodvratitelný,“ vysvětlila policejní tisková mluvčí Eliška Pospíšilová.

Pozor na značky a pokuty

Pamatujte, že součástí zimní očisty vozu před cestou vždy musí být i registrační značka. Zákon říká, „fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“ To fakticky znamená, že při kalamitách, jaká byla před pár dny, byste měli pravidelně zastavovat a kontrolovat, případě očistit registrační značku. V konečném důsledku by vás dle zákona policisté mohli zastavit a za zasněženou značku dát pokutu. A ta je v tomto případě až do výše 10 000 Kč, ovšem k tomu je přidáván až roční zákaz řízení.

Pokuty za neočištěné vozidlo jsou nižší, na místě do 2 000 Kč, ve správním řízení do 2 500 Kč. Ovšem pozor, pokud padající sníh nebo led z neočištěného auta způsobí nehodu, pokuty se mohou velmi rychle i výrazně zvýšit.