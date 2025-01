Sněmovna zřejmě schválí pravidla pro autonomní vozidla i vznik emisní policie

Vládní předlohu, která upravuje také poptávkovou dopravu, Sněmovna propustila do třetího čtení. Schvalovat by ji mohla za dva týdny (v polovině února). Na základě doporučení hospodářského výboru by se do ní mohla dostat pravidla provozu autonomních vozidel.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) již dříve uvedl, že inspekce se zaměří na kontroly přetížených kamionů, které ničí českou silniční síť, nebo na nápadně kouřící vozidla, u nichž je podezření na porušování emisních předpisů. Ministr také předpokládá přísnější kontroly STK.

Hospodářský výbor doporučil zpřesnit ustanovení týkající se stanic technické kontroly. Nově má platit, že pokud do stanice technické kontroly přijedou úředníci na inspekci, aby zjistili, že technici postupují správně, ale pochybení nezjistí, nebudou personál o kontrole informovat. Záznamy získané během takové kontroly poté zničí. Jakub Kopřiva z ministerstva dopravy vysvětlil, že při nynější praxi, kdy se inspekce musí představit a informovat personál, prozradí dané vozidlo sloužící ke kontrole a už ho víc nemůže použít.

Hospodářský výbor také doporučil do zákona vložit na návrh ministerstva dopravy pravidla provozu autonomních vozidel, tedy vozidel, která jezdí bez zásahu řidiče. Osoba na místě řidiče však bude muset na základě výzvy zařízení převzít řízení vozidla. Policistům bude také muset poskytnout požadované údaje. Nebude smět například pít alkohol. Návrh stanoví, že po dobu řízení automatizovaného auta vozidlem se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržení zajišťuje automatizované vozidlo.

K tomuto návrhu ale vznesla výhrady poslankyně ANO Zuzana Ožanová. Takový návrh měl být podle ní samostatnou předlohou, chce delší diskusi a měl by být provázán se zákonem o povinném pojištění. Varovala, že jde o škody a o lidské životy.

Ministr Kupka v reakci na její výhrady uvedl, že ministerstvo dopravy všechny připomínky vypořádalo. Návrh podle něj umožní tuzemskému autoprůmyslu držet krok s konkurencí. Poukazoval i na to, že v okamžiku, kdy hrozí kolize, systém začne provádět nouzový manévr.

Ředitel legislativy ministerstva dopravy Jakub Kopřiva dříve uvedl, že návrh je projednán s pojišťovnami. Bude pro ně i nadále platit povinné pojištění vozidla, protože případnou škodu způsobí provoz vozidla, ať už ho bude řídit automat, nebo člověk. Ožanová se však ptala, kdo bude odpovědný za případnou nehodu se smrtelnými následky. Kopřiva uvedl, že za nehodu nemůže odpovídat řidič, který neřídí. Pokud bylo vozidlo uvedeno na trh v souladu s předpisy, pak chyba podle něj bude v předpisech.

Autobus na zavolanou

Zákon má upravit také takzvanou poptávkovou dopravu. Umožní na základě poptávky konkrétních lidí v konkrétní čas například prostřednictvím aplikace sestavit speciální linky mikrobusů. Nasazení tohoto typu dopravy bude podle ministra Kupky jednodušší i díky tomu, že pro použitá vozidla bude stačit řidičský průkaz skupiny B, nebude nutné oprávnění pro autobusy.

Čtveřice poslanců z vládních i opozičních stran předložila návrh, kterým chce zpřísnit podmínky pro získání průkazu řidiče taxislužby. Týká se to hlavně lidí pocházejících z nečlenských států EU. Získat by ho nově mohl pouze držitel řidičského oprávnění vydaného v tuzemsku nebo v jiném členském státu EU.

S tímto pozměňovacím návrhem k vládní novele zákona o silniční dopravě přišli poslanci Renáta Zajíčková (ODS), Patrik Nacher (ANO), Michal Zuna (TOP 09) a Jakub Michálek (Piráti). Cílem jejích návrhu je hlavně zvýšit bezpečnost na silnicích. Ve zdůvodnění mimo jiné uvádějí, že o práci řidiče taxislužby se ucházejí stále více cizinci ze třetích zemí, pro které je řízení v tuzemsku někdy problémem.

„Já jsem ten návrh nepodpořil svým stanoviskem, protože se domnívám, že jestliže může v rámci České republiky řídit automobil, tak může řídit i vozidlo taxislužby,“ řekl dříve zpravodaj k předloze Stanislav Blaha (ODS). Někteří poslanci také vyjádřili názor, že jde o problém Prahy.

Poslanec ANO Martin Kolovratník dříve řekl, že návrh podporuje z osobní zkušenosti, protože často potkal řidiče, kteří neuměli česky. Někteří se i přiznali, že v Česku pobývají na turistické vízum a poté zase odjedou. „Pro mě je to podvod,“ řekl. „To znamená, ten minimální požadavek na český řidičák nebo unijní já nepovažuji za velkou komplikaci pro to podnikání,“ dodal.

Opoziční SPD navrhuje zavést povinnost pravidelných technických kontrol pro vozidla registrovaná na Ukrajině. Argumentuje rovností práv a rovností podmínek. Podle SPD jsou ukrajinští řidiči dlouhodobě privilegovanou skupinou. Pokud by tento návrh Sněmovna neschválila, navrhl poslanec SPD Radek Koten alternativně zrušit povinnost technických kontrol jako celek.