Smart. Příběh chytré blechy, která Mercedesu pořádně pustila žilou

Značka Smart po přestěhování do Číny a představení svého prvního sériového SUV právě vstoupila do nové éry. Což je nejlepší příležitost ohlédnout se, jak tato značka pro mladé vnesla do upjatého stylu stuttgartského koncernu trochu povyražení. A byla to velkolepá party, po níž ovšem zůstal pořádně mastný účet.