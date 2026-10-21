Značka Smart se vrací ke kořenům. Na pařížském autosalonu představila zbrusu nový model Smart #2, jenž představuje přímého a netrpělivě očekávaného duchovního nástupce legendární řady ForTwo, která ji proslavila po celém světě.
Poté, co se portfolio této značky v posledních letech rozrostlo o větší SUV s označením #1, #3 nebo #5, přichází na řadu nástupce vozidla, které definovalo moderní městskou mobilitu. Novinka si zachovává oblíbený koncept původního modelu: extrémně kompaktní rozměry, skvělou obratnost a čistě dvoumístné uspořádání kabiny.
Vše důležité o novince i historii dvoumístného smartu se dočtete v naší komentované supergalerii: