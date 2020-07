Sluneční brýle pro řízení kupujte velké a ne příliš tmavé

Kvalitními slunečními brýlemi z optiky si především chráníme své oči při pobytu na slunci, a jako velké plus pro nás všechny je, že mohou být i módním doplňkem.



Každé sluneční brýle, i ty, co jsou určené pro řidiče, musí obsahovat 100% UV filtr. Jsou samozřejmě ve verzi jak s dioptriemi, tak bez nich. Doporučuje se vybírat sluneční brýle, které jsou větší, jelikož při řízení vás nebudou omezovat ve vidění obroučky.

Sluneční brýle rozdělujeme do čtyř kategorií. První a druhá je výborná při nižším slunečním záření, brýle jsou ve velmi světlých nebo stupňovaných barvách, třetí kategorie je vhodná při jasném slunečném počasí v klasických tmavých barvách a čtvrtá je vhodná pouze na sport, chození po horách či jízdu na vodě. Ale pro řízení automobilu je naprosto nevhodná pro svoji velmi tmavou až skoro černou barvu, která omezuje řidičům vidění. Experti proto doporučují sledovat důkladně návod k použití daných brýlí.

Vybírejte barvu

Optometristka Nela Meřínská z brněnské oční kliniky Neovize radí, jak vybrat ty správné brýle pro řízení auta. „Dle našich zkušeností z optiky je velmi příjemné zelené a hnědé zabarvení. Tlumí sluníčko, ale také při zatažené obloze za dne rozjasňují vidění, řidičovi vykreslí detaily a zvýrazní barvy. Šedé zabarvení je výborné při ostrém slunci, krásně sluneční svit utlumí. Avšak nevybírejte ty s označením kategorie č. 4, která je vhodná pouze pro vybraný druh sportu.“

Žluté, zelenožluté a žlutooranžové zabarvení filtrů je vhodné při mlhavém počasí, zatažené obloze a v šeru. Krásně rozjasní obraz a řidič si nepřipadá za volantem tak unavený.

V noci se pro řízení auta doporučuje čiré dioptrické i nedioptrické sklo brýlí se speciální antireflexní povrchovou úpravou, která rozjasní noční vidění, tlumí oslnění protijedoucími auty, zvýší kontrast barev a neovlivní špatně jejich vjem tak, jak to dělají zabarvené verze slunečních brýlí.

Brýle mohou mít na přední straně i zrcadlový efekt. Je to v dnešní době velmi oblíbený módní trend. Takové brýle neomezují vidění a mají různobarevný vzhled. Někteří je volí také proto, že za nimi nejsou vidět oči. Pozor, jsou však náchylnější na poškrábání, a to pak může negativně ovlivňovat výhled přes ně.

Dlouhodobým trendem jsou také sluneční brýle, které mají stupňované, takzvané gradální zabarvení. Pro někoho velmi příjemná a líbivá verze, obzvláště při méně intenzivním sluníčku. Výrobci je zařazují do kategorie číslo dvě.

Velmi oblíbenou vlastností brýlí na řízení je polarizace. Tato skla poskytují bezproblémový výhled za ostrého slunce a tlumí odlesky, takže vás při řízení sluneční svit neoslní. Optometristka Nela Meřínská z Neovize potvrzuje fakt, že jsou u zákazníků nejoblíbenější, ovšem jedním dechem dodává: „Dávejte si pozor, protože s polarizačními brýlemi v některých situacích nevnímáte stará digitální zařízení v autě.“

Speciální vlastností slunečních brýlí je samozabarvování. Bohužel ne všechny samozabarvovací brýle se vám za sklem automobilu dostatečně zabarví, nebo také za krátký čas odbarví do čirého stavu při vjezdu do tunelu. Zabarvení těchto brýlových čoček ovlivňuje intenzita UV záření. Nejvhodnější jsou tedy taková provedení samozabarvovacích brýlí, která jsou určena přímo pro řidiče. Takové brýle mění zabarvení podle počasí i za sklem automobilu, ale při vjezdu do tunelu vám netlumí vidění.

V optikách je nyní horkou novinkou dioptrická verze obrub, která má v sobě zabudovaný magnet, na nějž si přiložíte magnetickou sluneční polarizační clonu v různých zabarveních podle svých potřeb.