Slovinsko zavádí elektronické dálniční známky, online se kupují v předstihu

Každý rok jede přes Slovinsko bezmála milion Čechů, kteří míří na letní dovolenou k Jaderskému moři. Nově se i Slovinsko zařadilo mezi země, kde platí elektronické dálniční známky.

Kdo jede v tuto dobu třeba na hory, trefí se do přechodného období, po které platí ve Slovinsku obě formy mýtného. Od prosince 2021 do konce ledna 2022 svou platnost dojíždějí tradiční roční nalepovací kupony, do konce ledna je lze využívat i v jejich krátkodobé podobě, ale zároveň už nastoupily i roční elektronické dálniční známky.

Od února 2022 pak už mají všechny druhy vinět ve Slovinsku výhradně elektronickou podobu. Uklidňující zprávou je, že ceny i doba platnosti krátkodobých známek zůstávají beze změny tak, jak je známe doposud. Slovinci mají pro vozidla do 3,5 tuny sedmidenní, měsíční a roční vinětu. Pro motocykly pak nabízejí týdenní, půlroční a roční elektronický kupón.

Řidiči viněty pořídí přes webové stránky, ale i ve vybraných prodejnách na území Slovinska. Pro osobní auta nepřesahující výšku 1,3 m bude roční dálniční známka nadále stát 110 eur, měsíční 30 eur a sedmidenní 15 eur. Motorkáři za roční elektronickou vinětu zaplatí 55 eur, za pololetní pak vytáhnou z kapsy 39 eur a týdenní je bude stát 7,50 eura.

„Novinkou je, že roční elektronická viněta již nebude vázána na kalendářní rok, ale zůstane platná po dobu jednoho roku od zvoleného data, které určí řidič dnem nákupu. Pokud například zvolí začátek platnosti na 15. dubna 2022, bude viněta platná do 15. dubna 2023 včetně,“ informoval mluvčí ÚAMK Igor Sirota v tiskové zprávě.

„Je důležité upozornit, že všechny typy elektronických dálničních známek musí být zakoupeny soukromými osobami maximálně třicet dní před zvoleným datem platnosti,“ dodal.

Slovinské viněty Jednostopá vozidla:

roční: 55 eur

pololetní: 39 eur

týdenní: 7,50 eura

roční: 55 eur pololetní: 39 eur týdenní: 7,50 eura Vozidla třídy 2A (do 3,5 tun a 1,3m výšky):

roční: 110 eur

měsíční: 30 eur

sedmidenní: 15 eur

(do 3,5 tun a 1,3m výšky): roční: 110 eur měsíční: 30 eur sedmidenní: 15 eur Vozidla třídy 2B (do 3,5 tuny s výškou nad 1,3m):

roční: 220 eur

měsíční: 60 eur

týdenní: 30 eur Další informace získáte na adrese provozovatele slovinských dálnic nebo v jeho call centru na čísle (+ 386) 518 8 350.

Podobný postup s nákupem starším třiceti dnů zavedlo už dříve Rakousko. Podle expertů z ÚAMK se tak státy brání evropské normě, která uvádí, že zboží zakoupené elektronickou cestou lze do měsíce bez udání důvodu vrátit. „To by mohlo některé nepoctivce vést k tomu, že by si sice zakoupili měsíční kupón elektronickou cestou, ale před koncem jeho platnosti by jej vrátili bez udání důvodu, byť by ho využili,“ vysvětluje Sirota.

Firmy budou nakupovat jinak: elektronické dálniční známky pořídí na základě vytvoření online nabídky a převodu na transakční účet DARS – slovinského správce dálniční sítě. Známku mohou objednat nejméně čtyři dny před její platnosti.

Slovinská dálniční známka je vázána k registrační značce vozidla. „Pro nákup je tedy nutné správně uvést registrační značku vozidla, pro které je e-viněta zakoupena, e-mailovou adresu a zvolený způsob bezhotovostní platby (například platební kartou). Po vytvoření uživatelského účtu lze připomenutí a zprávy přijímat bezplatně,“ upřesnil Sirota.

Slovinské dálniční známky v klasické podobě už dlouho platit nebudou. Ilustrační snímek

I při klasickém nákupu na prodejně nebo čerpací stanici odpovídá za správně zadané registrační číslo motorista. Experti ÚAMK proto radí si jej přepsat na papír a po zadání ještě požadovat kontrolu, ale nehlásit je na prodejně zpaměti. „Slovinská strana upozorňuje, že pokud se registrační značka v systému neshoduje s registrační značkou vozidla, bude to odpovědnými orgány vnímáno tak, že mýtné za vozidlo není zaplaceno, což je přestupek, za který může být uložena pokuta ve výši 300 eur,“ upozorňuje mluvčí ÚAMK.

Podobná povinnost se vztahuje k přiřazení vlastního vozidla do odpovídající třídy: za správnost zápisu registrační značky a volbu třídy mýtného tedy zcela jednoznačně odpovídá zákazník. Novinkou v elektronického systému je, že při odhlášení vozidla z provozu může motorista požadovat vrácení nevyužité hodnoty, ale pouze u roční známky v případě osobních aut a roční a pololetní viněty v případě motorek.