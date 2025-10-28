Automobilový sektor vytváří zhruba 11 procent slovenského hrubého domácího produktu (HDP), stojí za polovinou průmyslové produkce země a pracuje v něm desetina zaměstnanců. V zemi provozuje továrny na výrobu vozů Volkswagen, Stellantis, Kia a Jaguar Land Rover a chystá se k nim připojit i švédské Volvo vlastněné čínským koncernem Geely.
Podle analytika největší slovenské banky Slovenská sporiteľňa Matěje Horňáka je slovenský automobilový sektor vystaven Trumpovým clům výrazně více než ostatní země střední a východní Evropy. Je to proto, že slovenský export do Spojených států představuje čtyři procenta celkového vývozu, přičemž přibližně 80 procent tohoto objemu tvoří automobily.
Za největší krátkodobou hrozbu pro slovenský automobilový průmyslu označuje Trumpova cla i analytička Zuzana Peláková z bratislavského think-tanku Globsec. Představují podle ní větší riziko než všechny ostatní hrozby včetně přechodu na elektromobilitu.
"Chybí cílená vládní a institucionální podpora transformace odvětví. Situace je ve skutečnosti přesně opačná: kvůli opatřením fiskální konsolidace se podnikatelské prostředí na Slovensku zhoršuje," uvedl Horňák. A dodal, že například zavedení daně z transakcí dále znevýhodňuje domácí podniky na mezinárodním trhu.
Analytik také řekl, že vstřícnější postoj slovenské vlády vůči Rusku a její sílící euroskepticismus vytvářejí pro slovenské společnosti další nejistotu a přidávají další vrstvu strategického rizika do jejich plánování. "V důsledku toho je Slovensko stále více vnímáno evropskými lídry jako méně spolehlivý partner, což může negativně ovlivnit investiční rozhodnutí - jak stávajících investorů, tak potenciálních nových," citovala Horňáka stanice CNBC.