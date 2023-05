Slováci postavili roadster pro 16leté. Nabídnou elektro i spalovací verzi

Vozidlo pod názvem Rodster se vyznačuje kompaktními rozměry a hmotností 450 kg, což je méně než polovina proti běžným malým vozům. V případě elektrické verze půjde nabíjet z klasické 230 V zásuvky i přes nabíjecí stanici. Baterie budou plně nabité za čtyři až devět hodin a vůz na ně ujede až 250 km. K dispozici bude se sklápěcí střechou nebo bez střechy.

„Naším cílem bylo uvést na trh vozidlo, které kombinuje moderní jízdní vlastnosti a unikátní retro design z 30. let. Když usednete za volant Rodstera, pocítíte silné emoce. A ať už pojedete do práce, na nákup, pro dítě do školy, nebo na víkendovou vyjížďku, z každé jízdy budete mít skutečnou radost,“ uvedl hlavní designér a jednatel Patak Motors Andrej Hulala.

Patak Rodster bude už sériově vybaven airbagy, ABS, posilovačem řízení, kontrolou trakce, stabilizačním systémem a posilovačem brzd. Za příplatek je možné pořídit si klimatizaci a přizpůsobit vůz vlastním představám, od barvy, typu karoserie s pevnou střechou či ve verzi kabrio se sklápěcí střechou, až po různá provedení exteriérových doplňků. Zvolit lze také varianty kol, designové pneumatiky, volant, budíky či barevné provedení interiéru.

Výroba vozidel Rodster bude zahájena ve slovenském městě Lučenec v první polovině roku 2024. Výrobce se chce spojit se strategickým partnerem, který rozvoj značky akceleruje. O Rodster už projevili zájem zákazníci ze zemí, jako je Německo či Francie.