Slovensko je automobilová velmoc. Prezident láká čínské automobilky

Pellegrini po jednání v Pekingu, kde hovořil například s premiérem Li Čchiangem, uvedl, že Slovensko má zájem o udržování dobrých vztahů s Čínou. "Slovensko je zastáncem dobrých vztahů mezi Evropskou unií a Čínou," uvedl na tiskovém brífinku Pellegrini. Podle něj nyní vztahy mezi EU a Pekingem trpí napětím a nezodpovězenými tématy, například ohledně silného obchodního schodku ve prospěch Číny. Pellegrini řekl, že je zastáncem konstruktivního dialogu s Čínou, k čemuž se přihlásil i premiér Li. "Oba jsme odmítli obchodní války," dodal Pellegrini.
Pellegrini uvedl, že Slovensko má zájem o další čínské investice v moderních technologiích a automobilovém průmyslu. Čínská společnost Gotion zahájila vloni na Slovensku výstavbu továrny na výrobu bateriových článků. Jedná se o investici v hodnotě asi 1,2 miliardy eur (asi 29 miliard Kč). "Mohu naznačit, že v seznamu potenciálních investic je hned za Gotion i další čínská automobilka, která by se mohla rozhodnout vyrábět na Slovensku," uvedl Pellegrini. Název firmy ale neuvedl s tím, že investice nebyla ještě schválena.
Podle Pellegriniho se má Slovensko snažit přilákat výrobu čínských automobilek, které tvoří silnou konkurenci evropským firmám v odvětví elektroaut. V případě, že by se některá čínská automobilová značka rozhodla vyrábět na Slovensku, tak Bratislava by pro ni mohla vytvořit průmyslovou zónu. Pellegrini také nevyloučil, že by čínský investor mohl využít závod některé z evropských automobilek, pokud by se rozhodly pro odchod ze Slovenska kvůli poklesu své výroby.
Pellegrini také na sociální síti X uvedl, že s čínským premiérem jednal o možném vzniku přímého leteckého spojené mezi Slovenskem a Čínou, což by podle slovenského prezidenta podpořilo obchod a cestovní ruch.
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Automobilová velmoc
Slovensko je dlouhodobě světovým lídrem v počtu vyrobených automobilů na jednoho obyvatele. V současnosti na jeho území působ čtyři velké automobilové koncerny, ke kterým se nově přidává pátá automobilka, jež staví svůj závod na východě země.
- Volkswagen V Bratislavě (Devínska Nová Ves) vyrábí modely Audi Q7 a Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen Passat a jeho dvojče Škoda Superb.
- Stellantis V Trnavě vyrábí Citroën C3 (včetně elektrické verze ë-C3), Citroën C3 Aircross a Opel Frontera (se spalovacími i elektrickými pohony).
- Kia V Tepličce nad Váhom u Žiliny vyrábí model Sportage (nejprodávanější SUV značky v Evropě) a crossover XCeed a nově elektrický model EV4.
- Jaguar Land Rover V Nitře vyrábí modely Land Rover Defender a Discovery.
- Volvo Cars V lokalitě Valaliky u Košic chystá výrobu elektromobilů. Primárně zde bude vznikat elektrický crossover/SUV Volvo EX30 a další navazující elektrické modely značky.