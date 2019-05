Jste doktor, právník nebo hokejista? Většina automobilek vám dá slevu

Je to v pořádku, nebo by měly být automobilky postihovány za účtování dvojích cen podobně jako například podnikatelé v pohostinství, kde také nelze účtovat stejné jídlo jinak Čechům a jinak cizincům?



Ceníky automobilů jsou dnes už spíš výchozím dokumentem pro jednání než nějakým neměnným faktem. O ceně rohlíku nebo jiného zboží v obchodě ještě nesmlouváme, ale hledáme, kde ho můžeme koupit levněji. Podobně u auta už se lidé naučili chtít něco navíc. Ceníky jsou dnes orientační i pro většinu automobilek a ve snaze oslovit potenciální klienty přistupují i v rámci ceny k různým skupinám zákazníků různým způsobem.

Některým jsou nabízeny slevy i jiné výhody už předem. Zvláštní skupinou jsou fleetoví neboli firemní zákazníci. U nich je to logické, protože odebírají větší počet vozů. Každá automobilka má to, kdo je fleetový zákazník, definováno trochu jinak. U Suzuki je to třeba každý, kdo nakoupí už dvě a více vozidel. „Fleetový zákazník je pro nás firma, která odebere tři a více vozidel během 12 kalendářních měsíců,“ říká Kateřina Vaňková z Kia Motors Czech. Škoda považuje za velkoodběratele každého zákazníka, který odebere v průběhu dvanácti měsíců více než tři vozy. Podobné je to i u ostatních značek.

Sleva i za jeden

Můžete však odebírat i jeden vůz, abyste dostali slevu. Škoda nabízí například autoškolám možnost získat vůz pro výuku formou úvěru na 3 roky s úrokem 1,99 % a možností nulové akontace.

Dalšími fleetově zvýhodněnými skupinami jsou VIP osobnosti, právníci, lékaři, ZTP, autoškoly, diplomaté a zaměstnanci obchodních partnerů Škody. Výše cenového zvýhodnění se odvíjí vždy individuálně podle objemu prodeje a jednotlivých požadavků zákazníka na specifikaci modelu. „Handicapovaní motoristé mohou získat slevu na koupi nového vozu, popř. zakoupit prověřený automobil ze sítě certifikovaných a prověřených vozů programu Škoda Plus s možným odpočtem DPH. Kromě přímé slevy z doporučené pořizovací ceny automobilu v hotovosti i na úvěr je zákazníkovi obstaráno přihlášení vozu zdarma, což mu ušetří další peníze a spoustu času,“ říká Vítězslav Pelc ze Škoda Auto Česká republika. Slevy pro ZTP poskytují běžně i další značky.

„Oblíbenými“ zákazníky jsou velmi často také doktoři (práv i medicíny) a celebrity. „Zvýhodněné podmínky poskytujeme například členům různých komor – lékařské komory, stomatologické, lékárnické či veterinární komory, komory daňových poradců, auditorů, advokátní a dalších oborových komor v České republice. Výhody mohou využívat také třeba hráči hokejové extraligy a samozřejmě držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P. Po schválení generálním zastoupením značky se zvýhodněná nabídka může vztahovat i na veřejně známé osobnosti,“ říká Marek Chvojka, Business Development & Fleet Manager ve společnosti Volvo Car Czech Republic.

„Je to díky jakémusi kdysi nastavenému „modelu“, kterým se řídí evidentně velká většina značek. Jedna od druhé se inspiruje, a tak se vlastně nepřímo snižují výhody té či oné automobilky pro tuto skupinu firemní klientely,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj z automobilového průmyslu, který nechtěl být jmenován. Kateřina Vaňková z KIA to shrnuje výstižně: „Jedná o zajímavou skupinu obyvatel, která přináší značce zajímavé povědomí s potenciálem rozšíření či obměny vozového parku v budoucnu. Z mého pohledu jsou to takoví image makers.“

Zvláštní skupinou jsou diplomaté, na které si „brousí zuby“ hlavně exkluzivní značky. „Profesionálním diplomatům jsou poskytovány výhodné nabídky – přizpůsobení vozu na míru objednatele, za zvýhodněnou cenou (má nárok na procentuální slevu a neplatí DPH) a se zárukou špičkového servisu a exkluzivity,“ potvrzuje Marek Chvojka za Volvo Car Czech Republic.

S odkazem na to, že jde o interní informace, odmítlo odpovědět BMW, ale na jejich webu jde veřejně dohledat speciální program pro diplomaty a „zaměstnance mezinárodních organizací, kteří jsou každé tři roky převedeni na nové pracovní místo“. Těm automobilka nabízí třeba dvouletou záruku na neomezený počet najetých kilometrů.

Že poskytování takových výhod není záležitostí jen České republiky, potvrzuje Martin Macko, Fleet & Business Sales Manažer značek Fiat, Jeep a Alfa Romeo pro střední a východní Evropu: „Je to praxe napříč regionem. Mnoho výrobců právě lékaře nebo právníky vnímá jako specifickou zákaznickou skupinu, kterou zastupuje některá z profesních komor. V případě, že jsou členem dané komory, mají nárok na definovaný benefit. V rámci střední a východní Evropy jsme s prémiovými značkami Alfa Romeo a Jeep úspěšní u diplomatických misí. Je to specifická skupina zákazníků, která si je svého statusu vědoma a nadstandardní přístup přímo vyžaduje.“

Nejde o účtování dvojích cen?

Není však taková praxe v rozporu se zákonem? Hospodský také nemůže zvýhodňovat jednu skupinu zákazníků a třeba Čechům počítat za stejné jídlo jinou cenu než cizincům. Za to dostane pokutu. Je to u aut jiné? Škoda je v tomto ohledu opatrná a její tiskový mluvčí Vítězslav Pelc říká: „Podporu prodeje jiným cílovým skupinám Škoda Auto nerealizuje z důvodu vyhnutí se možnému riziku pozitivní diskriminace toho kterého zákazníka.“ Podobně Dominika Baborská za Suzuki říká: „Suzuki nemá stanovené zvýhodnění nákupu vozidel pro specifické skupiny zákazníků. Jediným kritériem je počet odebraných vozů.“

Česká obchodní inspekce v tom problém nevidí: „Podle názoru České obchodní inspekce je uvedená praxe přípustná. Prodávající poskytuje slevy takovým skupinám spotřebitelů, od kterých očekává nejvyšší zisk, slevou je chce nalákat, aby u něj nakoupili. Takové rozlišování je přípustné, neboť daný cíl je legitimní a prostředky k jeho dosažení jsou podle našeho právního názoru přiměřené. Sleva není motivována cílem vyloučit nebo znevýhodnit jiné skupiny spotřebitelů,“ řekl iDNES tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Na této praxi nevidí nic špatného ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS): „Uvedeným jednáním by se mohl úřad zabývat pouze v případě, že by takto jednal soutěžitel v dominantním postavení. V daném případě však žádná z automobilek dominantní postavení nemá,“ řekl k tomu tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Nemusíte být ovšem právník nebo celebrita, abyste získali auto za jinou než ceníkovou cenu. Všechno je otázkou jednání. Každá automobilka a prodejce mají stanovené určitě mantinely, v nichž se může cena auta pohybovat, samozřejmě na úkor jejich zisku. „Případné další výhody pro konkrétního zákazníka jako např. zvýhodnění na skladové vozy autorizovaného obchodníka, individuální podmínky při výkupu vozu protiúčtem či nabídka rozšiřujících služeb jsou v gesci jednotlivých autorizovaných prodejních partnerů značky,“ říká Vítězslav Pelc ze Škody Auto, se kterým se ztotožňují i zástupci dalších značek.