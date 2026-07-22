KOMENTÁŘ: Bruselští šmíráci přitvrzují, brzy budou auta sami brzdit

Ano, 29. dubna 2026 sjel z linky ve Wolfsburgu poslední Volkswagen Touran. S necelými 11 lety věku byl kompaktní minivan druhé generace zdaleka nejstarším modelem v evropské nabídce značky. Bez náhrady odjel oblíbený model, který neměl poslední roky konkurenci. Mezi prosincem 2002 a prosincem 2025 bylo vyrobeno přibližně 2,3 milionu Touranů. Nyní nemá VW ve své nabídce žádný minivan.
Za koncem oblíbeného modelu stojí evropské bezpečnostní nařízení, které vyžaduje mít v autě povinně kameru, která stále řidiče sleduje a okřikuje ho, když chce přeladit rádio nebo uklidnit dítě.
Sem se mi dívejte!
Evropská unie pokračuje v implementaci bezpečnostních předpisů pro automobilový průmysl a letošní červenec přinesl v této oblasti zásadní zlom. Od 7. července totiž vstoupila v platnost druhá fáze evropského bezpečnostního nařízení známého pod zkratkou GSR2. A to je jen začátek.
Při překročení rychlosti zazní zvukové varování, od července 2024 je funkce pro evropské výrobce aut povinná. Při každém startu se zapne, a pokud ho řidič nechce, musí ho vždy znovu vypnout. Tuto extrémně otravnou – i protože velmi chybovou – funkci vypínají snad všichni.