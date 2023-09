Řidiči, pozor, školáci vyrazí v pondělí do ulic. S prvňákem cestu natrénujte

Prázdniny jsou u konce a stejně jako každý rok touto dobou se do ulic vydají desítky tisíc dětí. Z pohledu řidičů je nutné si uvědomit, že po dvou měsících volna nejsou tak zvyklé na pohyb v provozu a často jsou velmi roztěkané. Proto je nezbytné dávat opravdu velký pozor a myslet ideálně i za ně.

Je jedno, jestli jde do školy malý prvňáček nebo odrostlý puberťák. Jedno mají společné, a to je nepozornost. Výhodou malých dětí je fakt, že většinou s sebou mají rodiče, který na jejich pozornost dohlédne.

U starších školáků je ale potřeba počítat se sluchátky na uších, mobily v rukou a kamarády kolem. Provoz a bezpečnost pak pro ně rozhodně nejsou na prvním místě. U malých dětí odborníci doporučují, aby si s nimi rodiče cestu do školy natrénovali a pokusili se jim vysvětlit, jak se na ulicích pohybovat a na co si dát pozor.

„Předtím než se dítě samo vydá na cestu do školy, mělo by si ji nejprve nacvičit s někým z dospělých. Rodiče musejí dítěti vybrat nejbezpečnější cestu a tu procházet tak dlouho, až si ji osvojí. Nacvičte chování na ulici. Vysvětlete, jak, kde a proč jsou semafory, na co dát pozor, upozorněte, kde jsou přechody, možnost výjezdů vozidel a další nebezpečí,“ radí Besip.

„Děti si vždy musejí uvědomit, a rodiče by jim to měli připomenout, že jsou účastníky silničního provozu. Je nutné na sebe dávat pozor a dodržovat zásady a pravidla silničního provozu,“ připomíná ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Mezi nejčastější způsoby dopravy do škol patří odvoz autem s rodiči a cesta pěšky. „U některých škol je snaha zajistit takzvané školní ulice, které se i u nás věnuje projekt Pěšky městem. V hlavní ulici před školou v ranních hodinách nevzniká nebezpečný shluk přijíždějících a rychle odjíždějících vozidel. Děti i rodiče tak poznávají, jak bezpečně se dá do školy dostat pěšky nebo hromadnou dopravou,“ upozorňuje Markéta Novotná z projektu Markétina dopravní výchova.

Při přecházení vozovky, i na přechodu řízeném světelnou signalizací, je nutné, aby se školák vždy rozhlédl. Nejprve doleva, pak doprava a znovu doleva. „Může projíždět sanitka nebo hasičský vůz, který jede k zásahu a má přednost. Může však jet i řidič, který se rozhodne ještě rychle na poslední chvíli místo projet. To je pro děti velké riziko,“ varuje Jan Polák a pokračuje: „Děti často zmatkují, když vstoupí na přechod při zelené a během přecházení se rozsvítí červená. Rodiče by měli dětem připomenout, že vždy musejí dokončit přecházení, i kdyby vstoupily na zelenou a udělaly třeba jen dva kroky.“

Na přechodu by se pak měly držet u pravé strany, aby se nesrazily nebo nestrkaly s chodci v opačném směru. Děti by měly být pro ostatní účastníky silničního provozu vždy dobře viditelné. Školní aktovky by měly být vybavené buď našitými reflexními prvky, nebo je nutné je na brašnu dodat. Také oblečení by mělo být doplněno reflexními prvky.

Řidiči si riziko uvědomují

Vzhledem k velkému počtu bezpečnostních akcí, které provázejí začátek školního roku, je každoročně v září počet dopravních nehod s účastí dětí do 14 let v porovnání s ostatními měsíci v roce nižší. Například loni v září bylo o 61 nehod méně než v červnu téhož roku. Většina řidičů si zvýšené riziko střetu s dítětem u škol, na autobusových či tramvajových zastávkách nebo na sídlištích uvědomuje. Motoristé by ale v těchto místech měli být obezřetní i po zbytek roku.

Největší riziko je v ranních hodinách, kdy děti přicházejí do škol a v jejich okolí se po dvouměsíční pauze opět potkávají se spolužáky. Při dovádění a pošťuchování může dítě nenadále vstoupit do vozovky. Řidiči by proto měli sledovat nejen provoz na silnici před sebou, ale také dění na chodnících. Je nutné si uvědomit, že děti prostě chybují a jen včasná a správná reakce řidiče může zmírnit následky takové chyby.