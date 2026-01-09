Chumelí, pojďte do rychlokurzu smyku. S volantem opatrně a ve střehu

František Dvořák
  10:25
Sníh zasypal Česko. Jestli si volantem nejste úplně jistí, raději nevyjíždějte. Pokud opravdu za volant musíte, buďte neustále ve střehu, schovejte mobil, vypněte rádio a opatrně na plynu i brzdách. Základní rady jsou pořád stejné. I když se auta zlepšují, na sněhu a ledu to klouže stejně jako před lety.

„Tření plášťů je při jízdě po mokrém ledu až desetkrát nižší než při jízdě po suchém asfaltu. Automobil bude úměrně tomu výrazně méně ochotně zatáčet, zrychlovat či naopak zpomalovat,“ varuje dopravní expert Roman Budský z platformy Vize nula.

„Při zhoršené přilnavosti plášťů při jízdě po zasněženém či namrzlém povrchu je třeba volit techniku ovládání vozidla. Vše je třeba dělat citlivě. Při rozjezdu raději méně plynu a citlivě s pedálem spojky,“ vysvětluje.

Pokud se kola při rozjezdu do kopce i přesto protáčejí, zkuste rozjezd na dvojku. „U vozidel s pohonem předních kol může nastat situace, že se uprostřed stoupání začnou kola beznadějně protáčet a vozidlo zastaví. Zachránit situaci může pokus otočit vůz a pokusit se zdolat kopec na zpátečku. Velmi často tato taktika pomůže, řidič však musí být velmi opatrný,“ varuje Budský. Tento recept ovšem doporučuje používat jen v nouzi nejvyšší a jen v úseku, kde je to nezbytně nutné.

Šoféři aut s hnanou zadní nápravou si ve stejné situaci mohou pomoci zatížením zadku vozidla. Třeba posazením spolucestujícího na hranu kufru. „Úkon je to nebezpečný a navíc v rozporu s pravidly silničního provozu, takže používat opravdu jen v kritické situaci,“ zdůrazňuje Budský.

Automobil bude na sněhu i hůře zatáčet, takže při nájezdu do zatáčky je třeba náležitě snížit rychlost jízdy a snažit se ji projet po oblouku s konstantním natočením volantu do příslušného směru. „Pokud šofér nezvolí správnou stopu, může být uprostřed zatáčky donucen výrazněji stočit volant do oblouku, což ovšem může mít za následek ztrátu přilnavosti kol k povrchu silnice a následný smyk,“ varuje Budský.

Když v zatáčce cítíme, že to klouže, netočíme volantem na doraz, kola se pak zablokují a auto stejně nezatočí. Pomůžeme si sešlápnutím spojky, která odpojí motor od převodovky a ten tak neroztáčí kola. U nedotáčivého smyku, při kterém auto nechce zatočit a putuje ven z oblouku, rozhodně netočte volantem ještě více směrem do zatáčky. Když máte relativně dost času, můžete zkusit „zatočit znovu“, to znamená narovnat kola, přibrzdit a začít znovu zatáčet.

U přetáčivého automobilu, kdy má předek vozu snahu se nadměrně stáčet do zatáčky, zadek ho chce „předběhnout“ a vůz se začíná otáčet kolem své osy „do hodin“, je třeba povolit pedál plynu, vyšlápnout spojku a volant stočit proti směru smýkajícího se zadku. „Pracovat s volantem je třeba citlivě, neboť v opačném případě hrozí, že se zadek přesmýkne do opačného směru a vůz se stane neovladatelným. Jakmile se automobil začne srovnávat, vracíme volant zpět do původního natočení,“ upozorňuje Budský.

V případě jakéhokoliv smyku je bezpodmínečně nutné se vždy dívat směrem, kterým chceme jet. Tam totiž vozidlo podvědomě budeme směrovat. „Opatrnost je na místě i při jízdě s kopce. Na kluzkém povrchu se vyplatí udržovat bezpečnou rychlost motorem, brzdu používat uvážlivě a citlivě. Od vpředu jedoucích vozidel zvětšíme odstup,“ upozorňuje dopravní expert. S brzdami vůbec opatrně, ideální je jezdit tak, abyste je používali jen minimálně.

Když vůz dostane hodiny, pomáhá prudké brzdění, které otáčení zpomalí. Přitom je však nutné mít sešlápnutou spojku. Když se situace vymkne z ruky a nejsme schopni vyhnout se nárazu, snažte se srovnat kola do přímého směru (minimalizujete tím riziko převrácení vozidla) a plnou silou stůjte na brzdovém pedálu.

Pamatujte, že bez brzdění auto podstatně lépe funguje a snadněji zatáčí. Brzdění nebo přidání plynu v zatáčce tedy může v extrémních případech znamenat ztrátu ovladatelnosti. Než najedete do zatáčky, musíte tak už mít přibrzděno na rychlost, kterou zatáčku bezpečně projedete, učí se ve školách smyku.

Recept na zimní jízdu je vlastně docela jednoduchý: rozvážná jízda, opatrně na plynu i na brzdě a levou nohu pořád na spojce. Volantem točte plynule, ne trhavě, to samé platí o zacházení s plynovým pedálem. Když potřebujete zpomalit, je lepší podřazovat než zbrkle šlapat na brzdu.

Na dálnicích raději vpravo

„Řidiči nejednou řeší dilema, jak předjet pomalejší vozidlo v případě, že je mezi jízdními pruhy vrstva sněhu. Určitě je dobré zvážit, zda se lze zhostit uvedeného manévru bezpečně. Pokud ano, je nutno do sněhového pásu najíždět bez plynu a případně i s vyšlápnutou spojkou,“ radí Budský a varuje, že takový manévr trvá déle než jsme zvyklí na suchu. Připomíná také, že na zimních dálnicích bývá kvalita povrchu levého pruhu často výrazně horší než toho pravého.

V hlubším sněhu jezděte pomalu, ale plynule a stejnoměrně. A pokud to není nutné, nezastavujte. Když už přece jen najíždíte do sněhu, je výhodné dělat to s koly rovně proti vyšší vrstvě sněhu. Někdy bývá problém zastavit. Už ve chvíli, kdy začne vozovka klesat, je třeba myslet na to, že budete muset zastavit. Nutné je udržet co nejpomalejší pohyb vozu a najít si co nejlepší stopu (hlubší sníh, posypaný a neuklouzaný okraj).

Důležité je velmi mírně přibrzďovat a pomalu podřazovat, klidně i na první rychlostní stupeň. Když auto na uklouzané silnici stále klouže a není síla, která by ho zastavila, hledejte v nouzi něco, o co se zastavit – závěj, sněhovou bariéru. Je lepší si jen poškrábat auto než nabourat.

Do hor raději přibalit i sněhové řetězy

Při zimní jízdě do hor prozíraví řidiči přibalí lopatku, smetáček a sadu sněhových řetězů.

  • Lopatka může pomoci při vyprošťování vozidla uvázlého ve sněhové závěji. A také v případě, že kolem našeho zaparkovaného vozidla projede sněhový pluh a vytvoří sněhovou bariéru, přes kterou se nám nebude dařit bez újmy na vozidle projet.
  • Smetáček poslouží pro důkladné očištění zasněženého automobilu. „Ostatně zákon o silničním provozu výslovně zakazuje řídit vozidlo, na němž je námraza či sníh zabraňující řádnému výhledu řidiče do všech stran či automobil, na němž je led, který by při uvolnění se mohl ohrozit bezpečnost provozu. Pamatovat je třeba i na čistotu světlometů a světel vozidla,“ upozorňuje Roman Budský.
  • Sněhové řetězy pak budou v horách poslední záchranou, jak úspěšně zdolat zasněženou silnici. Jejich použití není obecně povinné, ale pokud je řidiči na své vozidlo nasadí, smí jet rychlostí maximálně 50 kilometrů v hodině. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je ovšem zakázáno sněhové řetězy používat v úsecích, kde není vozovka dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.
    Povinnost použít sněhové řetězy může být stanovena dopravní značkou „Sněhové řetězy“. Řidič motorového vozidla o třech a více kolech může pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových řetězů na nejméně dvě hnací kola. Příkaz vyplývající z této značky ukončuje svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“.
