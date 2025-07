Část 1/3

Škoda Elroq nabíjená z třífázové zásuvky firemním kabelem

Každá technologie má svá specifika, od kterých se odvíjí i optimální způsob jejího používání. A platí to i pro elektromobily. Kdo tato specifika ignoruje, zbytečně si komplikuje život.

V minulém díle – Elektroautoškola: hledáme nabíjecí stanice a prodloužíme život akumulátoru – jsme si ukázali jak snadno hledat nabíjecí stanice, jak vybírat vhodné stanice podle výkonu, jak plánovat nabíjení na delších trasách a také něco o základní péči o brzdy a akumulátor.

Tentokrát se zaměříme na takzvané domácí nabíjení.

Kdo může nabíjet elektromobil doma, má vyhráno: je to ta nejpohodlnější varianta. Večer přijede, připojí kabel a ráno odpojí vozidlo s plným akumulátorem. Pokud se s denním nájezdem vejde do dojezdu daného elektromobilu, nemusí řešit nabíjení jinde. A v případě KIA EV6 (tu můžete vidět ve videu pro spěchající diváky) nebo Škody Elroq (s tou jsme pořídili fotografie ve článku) to může být pohodlně přes 400 kilometrů běžné kombinované jízdy.

Domácí nabíjení je také nejlevnější. S běžným tarifem d02d vyjde se Škodou Elroq kilometr na 1,20 Kč. A pokud máte dvousazbový tarif (například d27d určená pro nabíjení elektroaut), spotový tarif, nebo fotovoltaiku, může být cena za kilometr ještě podstatně nižší.

Domácí nabíjení spadá do kategorie „pomalé nabíjení“. Typicky probíhá výkonem 11 kW, do akumulátoru tedy doplníte 11 kWh za hodinu. Od sedmi do šesti tedy můžete dobít až 120 kWh, což je víc, než mají kapacitu akumulátory v drtivé většině vozidel.

Rychlosti domácího nabíjení

Nabíječka pro pomalé nabíjení střídavým proudem (AC) je vždy vestavěná uvnitř elektromobilu a ona určuje, jakou rychlostí lze střídavým proudem auto nabíjet. Standardem je dnes již zmíněných 11 kW při využití třífázové přípojky. Některé modely umí 22 kW při využití třífázové přípojky. Některá zejména starší nebo levnější vozidla mají nabíječku jednofázovou a tak dovedou nabíjet jen výkonem 3,6 nebo 7,2 kW. Jako šafránu je modelů s dvoufázovou nabíječkou, které umí 7,2 kW. To je na straně vozu.

Jak rychle můžete doma opravdu nabíjet pak určují vaše jističe. Standardem je 3×16 A, který stačí právě na 11 kW nabíjení u třífázové nabíječky, 7,2 kW u dvoufázové nabíječky a 3,6 kW u jednofázové nabíječky. To je typická instalace s hlavním domovním jištěním 3×25 A.

Pokud máte hlavní jistič u elektroměru větší, třeba 3×40 A, můžete mít na nabíjení jistič 3×32 A, což umožní nabíjení až těmi 22 kW. S jedním autem to ovšem není potřeba a spíše se s tím setkáte ve firmách a podnicích.