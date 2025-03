Škoda vysvětluje, že hromadně propouštět nebude, jen neobsadí uvolněná místa

Vysvětluje tak prohlášení šéfa automobilky Klause Zellmera, že se automobilka chystá propustit až 15 procent z celkem 37 000 tuzemských zaměstnanců, které dal pro německý magazín Automobilwoche.

Za čtyři roky by se podle Kotery v souvislosti s demografickým vývojem měl počet pracovníků v nepřímé oblasti, kterých je již nyní celkově méně než ve výrobě, snížit o 15 procent proti loňskému stavu. Navíc pět procent pracovních míst by se mělo z podpůrných činností přesunout do nových strategických oblastí, uvedl.

„V první řadě chceme zdůraznit, že nejsou plánována žádná další opatření nad rámec těch otevřeně komunikovaných již v minulém roce. V březnu 2024 jsme prezentovali náš střednědobý plán, nejprve našim zaměstnancům, následně také médiím a široké veřejnosti,“ řekl Kotera.

Fluktuace dle demografické křivky

Automobilový průmysl prochází nejzásadnější transformací ve své historii, podotkl. Firma proto podle něj s odbory KOVO pracuje na opatřeních, která automobilku ještě lépe připraví na budoucnost. „Součástí těchto opatření je také postupná úprava počtu zaměstnanců v nepřímé oblasti, a to za pomoci přirozené fluktuace s využitím demografické křivky,“ dodal Kotera.

Informace o konkrétním množství míst, které automobilka postupně zruší, padla v projevu předsedy představenstva Škody Klause Zellmera. Ten minulý týden na konferenci v Německu zmínil program Next Level Efficiency+ včetně již dříve ohlášených opatření.

„Úspěch Škody je založen na rozsáhlé modelové řadě a poměrně nízkých fixních nákladech,“ uvedl Zellmer pro Automobilwoche. „Aby ziskovost zůstala zachována, automobilka, která zaměstnává 41 tisíc lidí, plánuje zmenšit pracovní síly o patnáct procent. Pracovní místa projdou přirozenou fluktuací,“ popsal plány Zellmer.

Šéf Škody podle Automotive News Europe uvedl, že elektromobily v současnosti vytvářejí Škodě mnohem nižší marže než vozy se spalovacím motorem. Bateriová novinka jménem Elroq se prodává za podobnou cenu jako srovnatelné SUV Karoq se spalovacím motorem, ale jeho marže jsou podle něj výrazně nižší. To ostatně uváděl Zellmerův kolega z představenstva Škody Martin Jahn při uvedení elroqu na trh.

„Ve čtvrtek 13. března zveřejníme naše finanční výsledky za rok 2024 i výhled do blízké budoucnosti. Podívat by se na ně měl každý, kdo by měl pochybnosti o stabilitě a úspěšnosti našeho obchodního modelu,“ uvedl nyní Zellmer.

Celosvětový odbyt automobilky se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 926 600 vozů. Odbyt celé skupiny Volkswagen vloni nicméně klesl o 2,3 procenta na 9,027 milionu vozů, a to zejména kvůli slabší poptávce v Číně.