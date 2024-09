Škoda nabízí záruku až 9 let. Platí i na elektromobil, ale ne na baterii

Jestliže se Kia před lety prosadila na trhu s unikátní sedmiletou zárukou, tak Škodovka ji teď o dva roky překonává. Novinku nazvanou Škoda Záruka plus pro ni zajišťuje společnost Volkswagen Financial Services (VWFS). Zákazníci mají na výběr několik tarifů s odlišnými rozsahy pojistného krytí v závislosti na stáří vozu a záruku lze prodlužovat do maximálního stáří vozidla 108 měsíců.

Zajímavé je, že už její standardní verze kryje kromě brzd, klimatizace či bezpečnostních systémů také továrně montovaný systém pohonu na plyn a elektrický nebo hybridní pohon.

Škoda ve spolupráci s VWFS nabízí možnost přikoupení delší záruky už dlouho, tato na automobilové poměry extrémně dlouhá záruka je ale novinkou. „Službu Škoda prodloužená záruka si zákazník sjednává při pořízení nového vozu u prodejce. Rozsah krytí se shoduje se základní dvouletou zárukou, volit lze délku do tří, čtyř či pěti let stáří vozidla a různých limitů kilometrů. Uživatel záruku uplatňuje u autorizovaného servisního partnera Škoda a v případě uznání záručního nároku je závada opravena bezplatně. V letošním roce si tuto záruku pořídila přibližně polovina zákazníků,“ uvádí pro iDNES.cz mluvčí Škoda Auto Česká republika Michaela Sklenářová.

„Na tento produkt nyní navazuje pojištění mechanických a elektrických závad Škoda Záruka Plus. Každý zákazník si ho může sjednat u partnerské společnosti Volkswagen Financial Services. Škoda Záruka Plus platí až do devíti let stáří vozidla bez omezení kilometrů. Volitelná je jak délka trvání, tak rozsah krytí závad. Pojistnou událost (závadu) zákazník hlásí autorizovanému servisu i pojišťovně, která mu vyplácí plnění po předložení faktury a odečtení spoluúčasti,“ dodává.

Záruční pojištění Škoda Záruka Plus je možné uzavřít pro motorová vozidla značky Škoda s celkovou hmotností až 3,5 tuny a nájezdem do 150 000 km, pro která v době uzavření smlouvy platí dvouletá záruka výrobce nebo prodloužená záruka výrobce. Škoda Záruka Plus pak začíná platit nejdříve od okamžiku, kdy skončí záruka výrobce.

Nabízí čtyři různé tarify, resp. úrovně pojistného krytí: krytí podle výrobce (Záruka Plus Jistota), krytí funkčnosti (Záruka Plus Komfort), krytí hlavních součástí (Záruka Plus Standard) a krytí základních součástí (Záruka Plus Základ). Škoda Záruka Plus se uzavírá na 12 měsíců s automatickou obnovou až do 108 měsíců stáří vozidla, přičemž rozsah krytí se při prodloužení smlouvy automaticky upravuje podle stáří vozidla.

Při stavu ujetých kilometrů do 200 000 km v době pojistné události jsou náklady na práci a materiál hrazeny ve 100% výši. U vozů s více než 200 000 ujetými kilometry je horní hranice pojistného plnění omezena částkou 50 000 Kč na jednu pojistnou událost. Veškeré opravy probíhají v autorizovaných servisech Škoda. Zákazník má na výběr tři volitelné úrovně spoluúčasti: 0 Kč, 2 500 Kč nebo 5 000 Kč.

Například Záruka Plus Standard (do 108 měsíců) kryje následující hlavní komponenty vozidla: motor, převodovku, rozvodovku, řízení, brzdy, palivový systém, elektrická zařízení, komfortní elektroniku, centrální zamykání, klimatizaci, chladicí soustavu, bezpečnostní systémy, výfukovou soustavu, továrně montovaný systém pohonu na plyn a elektrický nebo hybridní pohon.

Na baterii elektromobilu se ale tato záruka nevztahuje. „Na vysokonapěťovou baterii se tato záruka nevztahuje, protože výrobce garantuje, že kapacita baterie neklesne po ujetí 160 000 km nebo uběhnutí 8 let (podle toho co nastane dříve) pod 70 %. Současně dává po tuto dobu garanci na bezplatné opravy případných závad u vysokonapěťové baterie,“ dodává Jana Hrušková vedoucí úsek Produkt ve Volkswagen Financial Services.