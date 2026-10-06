Mladoboleslavská značka představila novinku, která vlastně novinkou v globálním měřítku už dávno není, pro českou národní ikonu však znamená malou revoluci. Plně hybridní pohon, tedy bez nutnosti hledat po večerech volný stojan na sídlišti a na veřejných stanicích platit drahé kilowatthodiny. Dosud přitom měla Škoda v nabídce především vozy s externím dobíjením, tzv. plug-in hybridy, nebo mild-hybridy.
Inženýři v Boleslavi vzali osvědčený benzinový motor 1,5 TSI evo2, přidali k němu ne jeden, ale rovnou dva elektromotory, přihodili jednostupňovou převodovku s automatickou spojkou a vzniklo ústrojí, které dokáže nějakého to palivo ušetřit. Trakční baterie o kapacitě 1,6 kWh, skrytá pod zadními sedadly se dobíjí výhradně tím, že brzdíte, nebo tím, že spalovací motor chvíli pracuje jako elektrocentrála. Systém automaticky udržuje její stav nabití mezi 40 a 90 procenty.
Když se pomalu posouváte v ranní zácpě okolo magistrály, jede Octavia čistě na elektřinu. Ujede takhle sice jen nějaké dva kilometry, což zní na první poslech málo, ale pro posouvání od semaforu k semaforu to bohatě stačí. Spalovací motor spí, emise jsou nulové a v kabině vládne ticho.
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Jakmile zrychlíte nad rychlost 60 km/h nebo na plyn šlápnete s větší razancí, probudí se patnáctistovka pod kapotou. Jenže pozor, ke kolům se hned nepřipojí. V takzvaném sériovém režimu funguje benzinový agregát pouze jako pohon generátoru. Vyrábí proud, kterým se „krmí“ silnější elektromotor a ten teprve otáčí předními koly. Teprve ve chvíli, kdy vyrazíte na dálnici a ustálíte tempo, zaklapne spojka. V paralelním režimu se spalovací motor mechanicky propojí s nápravou, protože při vysokých rychlostech je přímý mechanický převod jednoduše nejúčinnější.
Chytré? Bezpochyby. Komplikované? Trochu ano, ale to už je osud moderní techniky, která se snaží vyhovět fyzice i předpisům zároveň.
Ve dvou výkonových verzích
K mání bude tato benzinovo-elektrická verze ve dvou výkonových provedeních. Základní varianta nabídne systémový výkon 100 kW (136 koní), kde benzínovému srdci naměřili 96 kW. Pro ty, kterým to přijde málo, připravila Škoda silnější verzi se 125 kW (170 koní) a motorem vyladěným na 110 kW. Elektromotory zůstávají v obou případech stejné, stejně jako elektronicky omezená maximální rychlost na hranici 180 km/h. Na německé dálnici sice rekord nevytvoříte, ale pro reálný život na českém tankodromu je to hodnota více než dostatečná.
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Výbavy dostane zákazník na výběr dvě: osvědčenou Selection a dynamičtěji laděnou Sportline. Karoserie? Samozřejmě obě. Jak klasický liftback pro konzervativce, tak kombík pro ty, kteří v kufru neustále převážejí chalupářské sny nebo dětské kočárky.
Právě u kufru se však musíme na malý moment zastavit a vzdát tichou vzpomínku litrům, které padly za oběť pokroku. Jelikož baterie a elektrické komponenty někde ležet musejí, zbylo v liftbacku pro zavazadla 460 litrů (oproti standardním šesti stům). Kombi je na tom o něco lépe s 485 litry. Po sklopení sedadel dostanete 1 400, respektive 1 540 litrů. Není to málo, na stěhování skříní z Městce Králové to pořád stačí, ale český chalupář, zvyklý na bezedné jeskyně předchozích generací, možná vymáčkne drobnou slzu.
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Náplastí na menší zavazadelník má být výbava. Výrobce přidal do standardu velký třináctipalcový displej infotainmentu, ze kterého se dnes ovládá prakticky všechno od klimatizace po náladu v kabině. A aby sousedi viděli, že nejste pozadu s dobou, zdobí víko kufru hrdý nápis HYBRID.
Objednávat novinku lze již nyní. První šťastlivci se svých vozů dočkají pod vánočním stromečkem v prosinci. Zda se z hybridní Octavie stane stejný trhák, jako ze všech jejích čistě spalovacích předchůdců, ukáže až čas. Předpoklady k tomu však má více než dobré: nabízí pokrok bez nutnosti měnit své staré zvyky. A to je věc, na kterou slyší (nejen) český řidič nejvíce.