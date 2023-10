Za co zapřáhnout koně? Velký přívěs potřebuje vhodné auto, Yeti je tajný tip

Jezdím téměř každý víkend po závodech, proto potřebuji spolehlivé a silné auto, které utáhne na tažném zařízení alespoň 2000 kg, čili maximální hmotnost brzděného přívěsu jsou minimálně dvě tuny. Pokud by to bylo méně, nemohla bych dvoutunový přepravník tahat, ani přesto, že bych vezla třeba jen jednoho koně a okamžitá hmotnost by tak byla jen 1500 kg. Pokud by mě zastavila hlídka policie nebo se něco po cestě stalo, budou posuzovat celkovou hmotnost přívěsu, která je napsaná v technickém průkazu, nikoli to, kolik ve skutečnosti náklad vážil.