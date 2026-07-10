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Volkswagen po čtvrtečním jednání dozorčí rady oznámil rozsáhlý plán změn, který počítá mimo jiné s postupnou redukcí modelové řady až o polovinu a snížením počtu variant výbavy až o 75 procent. K možnému propouštění se koncern nevyjádřil. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v zemi. V Česku provozuje tři výrobní závody a zaměstnává zde zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
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„Představenstvo koncernu Volkswagen představilo dozorčí radě plán pro budoucnost, jehož cílem je posílit odolnost, efektivitu a konkurenceschopnost koncernu. Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu,“ uvedl Baláž.
Koncern Volkswagen přistupuje k výrazným změnám kvůli vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, rostoucí konkurenci čínských výrobců a také kvůli dopadům amerických dovozních cel. Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením nákladů a zvýšením efektivity závodů. Koncern chce také přizpůsobit kapacity aktuální poptávce a konkurenci na trhu na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií disponoval kapacitou téměř 12 milionů aut.
Odbory v německých závodech Volkswagenu proti možným dopadům restrukturalizace protestují. Odborový svaz IG Metall uvedl, že se postaví proti případnému dalšímu propouštění a odmítá uzavírání německých závodů.
Škoda stále roste
Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním pololetí meziročně zvýšil o 9,1 procenta na 555 700 vozů, oznámil mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celé skupiny však v prvním pololetí klesl, a to o 6,3 procenta na zhruba 4,13 milionu vozů. Důvodem byl zejména výrazný propad poptávky v Číně.
Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila odbyt elektromobilů o 48,3 procenta na 108 200 vozů. V celém koncernu Volkswagen se však odbyt elektromobilů snížil o 5,8 procenta na 438 500 vozů, a to zejména kvůli prudkému poklesu ve Spojených státech a v Číně.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Nedávno do nabídky přibyl také nový elektromobil Epiq, který je součástí takzvané rodiny cenově dostupných městských elektromobilů koncernu, do níž patří rovněž Volkswagen ID. Polo a CUPRA Raval.
V březnu Škoda Auto oznámila, že v polovině letošního roku ukončí prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se proto hodlá soustředit na posilování na trzích v Indii a jihovýchodní Asii.
V loňském roce Škoda Auto v Číně prodala jen 15 000 vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300 000 aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
Odbyt celého koncernu Volkswagen v Číně v prvním pololetí klesl o téměř 26 procent na 973 000 vozů.